Giochi internazionali Bebras di informatica: gli studenti delle medie protagonisti

Follonica (Grosseto). Nel corso della settimana dal 10 al 15 novembre, in giorni diversi, tre classi della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” di Follonica( I C, II C, II D), con il loro professor di matematica Andrea Lupi, hanno partecipato online ai giochi internazionali Bebras – “castoro” in lituano – dell’informatica: un’occasione per avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’informatica in maniera divertente, attraverso un concorso non competitivo, che presenta giochi ispirati a reali problemi di natura informatica.

I giochi Bebras possono essere affrontati senza alcuna conoscenza specifica, ma possono diventare poi lo stimolo per successivi approfondimenti individuali o di classe o una divertente introduzione al mondo dei problemi computazionali e della programmazione.

Al Bebras dell’Informatica, organizzato da ALaDDIn, Laboratorio di Didattica e Divulgazione dell’Informatica del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, partecipano scuole di tutto il mondo.

Ogni sessione di gara dura al massimo 45 minuti e ciascun Istituto può fissare liberamente il giorno e l’orario di inizio.

I partecipanti sono divisi in categorie in base alla classe di appartenenza:

KiloBebras, alunni delle scuole primarie (8-10 anni circa);

alunni delle scuole primarie (8-10 anni circa); MegaBebras, alunni delle classi prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado (10-12 anni circa);

alunni delle classi prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado (10-12 anni circa); GigaBebras, alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (12-13 anni circa);

alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (12-13 anni circa); TeraBebras, alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado (13-15 anni circa);

alunni del biennio delle scuole secondarie di secondo grado (13-15 anni circa); PetaBebras, alunni del triennio delle scuole secondarie di secondo grado (15-18 anni circa).

Gli alunni, suddivisi in gruppi di tre componenti, hanno collaborato fra loro accedendo alla piattaforma di gara Bebras dai computer dell’Istituto e si sono divertiti lavorando insieme e condividendo problemi per affrontarli.

I risultati saranno pubblicati tra circa un mese e i ragazzi già li aspettano con ansia.

La partecipazione a questi giochi risponde a molti degli obbiettivi dell’Istituto, tra i quali uno risulta fondamentale: imparare a lavorare in team per risolvere un problema condividendo e apportando il proprio contributo per giungere alla soluzione.