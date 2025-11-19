Home AmiataIl palazzetto dello sport torna a vivere: pallavolo, il judo e il taekwondo animano la struttura
AmiataNotizie dagli Enti

Il palazzetto dello sport torna a vivere: pallavolo, il judo e il taekwondo animano la struttura

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 15 views

Castel del Piano (Grosseto). Il palazzetto ha riaperto le porte: torna ad essere un bello spazio dove i ragazzi di Castel del Piano e non solo possono fare sport.

“Far funzionare di nuovo il palazzetto – commenta Ludovico Bartolommei, assessore allo sport del Comune – è un risultato importante per la nostra comunità, in particolare per la parte più giovane che ritrova così un luogo per formarsi e crescere. Stiamo lavorando per riqualificare la struttura in maniera tale che possa raggiungere il 100% della fruibilità e possa accogliere anche competizioni sportive, dopo un’estate sold out sono felice di avere per questo inverno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì la struttura impegnata con urla e sorrisi dei ragazzi”.

La pallavolo, il judo e il taekwondo sono stati i primi a popolare la struttura e, per la pallavolo, il grande favore e bisogno ha fatto in modo che  in pochissimi giorni siano oltre 20 i ragazzi che partecipano.

Il Comune ha messo a disposizione lo spazio anche per il Basket Arcidosso.

Print Friendly, PDF & Email

Ti potrebbero interessare

Protezione civile, accordo tra Comune e associazioni: “Valorizzato...

“Qualcuno vuole fare colazione?”: la commedia in scena...

Contributo affitto 2025: beneficiari di quota B dell’assegno...

Educazione a competenze emotive, sociali ed etiche: scuola...

In arrivo 243 nuovi cestini per la raccolta...

Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: