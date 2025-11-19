Auto esce di strada: ferito il conducente

Grosseto. Questa mattina, intorno alle 10, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta per un incidente stradale lungo la strada provinciale Castiglionese, di fronte al Ce.Mi.Vet., che ha coinvolto un’auto con a bordo il solo conducente, un uomo di 66 anni.
Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Grosseto, il veicolo è uscito di strada.
All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha prestato supporto ai sanitari del 118 nelle operazioni di estricazione e caricamento del ferito sull’ambulanza.
Successivamente, la squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata.
La gestione e la regolazione del traffico durante le operazioni di soccorso sono state curate dalla Polizia Municipale di Grosseto.
Il ferito è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto da un’ambulanza della Misericordia.