Erosione costiera, sopralluogo del Comune dopo le mareggiate: “Ottimi risultati dopo riprofilatura”

Follonica (Grosseto). La spiaggia di Follonica supera a pieni voti la prova delle mareggiate post-riprofilatura.

“L’intervento di riprofilatura dell’arenile realizzato sulle spiagge di Follonica – dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – ha dimostrato la sua assoluta efficacia e robustezza in seguito alle recenti mareggiate. Un sopralluogo effettuato dagli uffici tecnici ha confermato l’ottima tenuta delle opere, evidenziando risultati che superano le aspettative”.

I dati

I dati del sopralluogo confermano il successo dell’intervento:

tenuta generale ottimale. La spiaggia ha retto in modo eccellente all’azione del moto ondoso. In diversi punti, si è notata la presenza di nuovi depositi di sabbia sopra il materiale riportato, segno che il mare sta naturalmente contribuendo all’accrescimento dell’arenile riprofilato;

La spiaggia ha retto in modo eccellente all’azione del moto ondoso. In diversi punti, si è notata la presenza di nuovi depositi di sabbia sopra il materiale riportato, segno che il mare sta naturalmente contribuendo all’accrescimento dell’arenile riprofilato; cella 2 tra Pelagone e Golfo del Sole . Un esempio di funzionalità: la conformazione della cella ha svolto appieno il suo ruolo. La sabbia è stata distribuita in modo uniforme lungo la sua lunghezza e, in modo cruciale, non è fuoriuscita dalla cella, mantenendo la stabilità dell’opera;

. Un esempio di funzionalità: la conformazione della cella ha svolto appieno il suo ruolo. La sabbia è stata distribuita in modo uniforme lungo la sua lunghezza e, in modo cruciale, non è fuoriuscita dalla cella, mantenendo la stabilità dell’opera; cella 4 (Ex Tony’s). Profondità e fattori naturali a favore. La spiaggia ha conservato il suo spessore originario e presenta una profondità ritenuta più che accettabile. La presenza di un significativo deposito di posidonia non è solo un dato naturale, ma un fattore positivo che contribuirà attivamente alla formazione e all’ulteriore consolidamento della spiaggia;

Profondità e fattori naturali a favore. La spiaggia ha conservato il suo spessore originario e presenta una profondità ritenuta più che accettabile. La presenza di un significativo deposito di posidonia non è solo un dato naturale, ma un fattore positivo che contribuirà attivamente alla formazione e all’ulteriore consolidamento della spiaggia; cella 5 (Nettuno). Pendenza e conservazione dello spessore. La cella presenta un’ottima profondità e, in particolare, una pendenza significativa e ben conservata. La parte alta della spiaggia è risultata completamente intatta, a riprova che l’intervento ha fornito una barriera efficace;

Pendenza e conservazione dello spessore. La cella presenta un’ottima profondità e, in particolare, una pendenza significativa e ben conservata. La parte alta della spiaggia è risultata completamente intatta, a riprova che l’intervento ha fornito una barriera efficace; segnali di accrescimento naturale. In generale, si sta osservando che il mare stesso sta naturalmente depositando nuova sabbia, dimostrando che la riprofilatura ha ristabilito un equilibrio dinamico positivo

Il sindaco Matteo Buoncristiani aggiunge, assieme al presidente del Consiglio Alberto Aloisi, con delega ai Rapporti istituzionali con il mondo balneare: “I risultati sono inequivocabili. Le mareggiate dei giorni scorsi sono state la prima vera e propria prova sul campo per le opere di riprofilatura e possiamo affermare con soddisfazione che l’intervento è stato assolutamente positivo. Non solo: l’arenile ha tenuto benissimo, ma in diversi punti si sta già assistendo ad un naturale accrescimento. Questo è un passo fondamentale per la protezione e la valorizzazione del nostro litorale, un investimento che sta dimostrando di aver fornito la corretta risposta alla fragilità del nostro litorale. Grazie anche all’ex assessore al Demanio e consigliere Stefano Boscaglia, che ha avviato il procedimento”.

L’intervento si conferma dunque una strategia vincente per la difesa costiera di Follonica, garantendo la salvaguardia dell’arenile in vista della prossima stagione balneare.