“C’è un posto nel mondo”: il film girato sull’Amiata proiettato al cinema di Castel del Piano

L'iniziativa è in programma venerdì 21 novembre

di Redazione
Castel del Piano (Grosseto). “C’è un posto nel mondo” di Francesco Falaschi, arriva nel cinema di Castel del Piano.

Il film, tutto girato sull’Amiata, racconta tre diversi personaggi. In un angolo dell’Italia interna, lontano dai riflettori delle grandi città, tre persone si trovano ad affrontare scelte che possono cambiare le loro vite. I protagonisti sono Luigi Fedele, Alessia Barela, Cecilia Dazzi, Gaja Masciale, Jacopo Olmo Antinori, Massimo Salvianti, Daniele Parisi, Alessandra Arcangeli, Angela Pepi, Cristiana Dell’Anna, Fabrizia Sacchi, Valentina Martone, Paolo Sassanelli.

Le proiezioni di venerdì 21 novembre, alle 18 e alle 21, sono promosse dai Comuni di Castel del Piano, Arcidosso e Santa Fiora e, nell’occasione, saranno presenti il regista Francesco Falaschi e lo sceneggiatore Alessio Brizzi.

