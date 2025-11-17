ioleggoperchè: gli studenti protagonisti dell’iniziativa dedicata ai libri

Follonica (Grosseto). Anche quest’anno l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica diventa nuovamente protagonista della manifestazione nazionale #ioleggoperchè, giunta alla sua decima edizione, promossa dall’Associazione italiana editori in collaborazione con le più alte istituzioni dello Stato, la filiera del libro, i media, per il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. Tutti gli studenti dei plessi dell’Istituto comprensivo” Leopoldo II di Lorena” hanno invitato la cittadinanza a partecipare alla campagna di donazioni da venerdì 7 a domenica 16 novembre.

Le librerie partner dell’iniziativa sono state: libreria Chiti in via Roma 83, libreria Altri Mondi in via Albereta 50, Cmc di Mellini Mara in via Salceta 8/10 e Giunti al punto in corso Carducci a Grosseto.

Il progetto

L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare la società sul valore della lettura come strumento potente che favorisca il raggiungimento, da parte di tutti i bambini e i ragazzi, delle competenze fondamentali per la vita.

I bambini delle scuole dell’infanzia I Melograni e Il Fontino, gli studenti delle scuole primarie Buozzi, don Milani e della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani hanno organizzato attività, letture, giochi, hanno intonato canzoni ispirate all’amore per la lettura, base di ogni sviluppo del pensiero critico, certi che ogni libro donato non sia solo un volume in più su uno scaffale ma un investimento nel loro futuro.

Hanno inaugurato la settimana di donazioni alla libreria Chiti i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia I Melograni invadendo via Roma con la loro vivacità; i piccoli lettori e le piccole lettrici della scuola primaria Buozzi si sono trasformati in pescatori di storie realizzando dei messaggi misteriosi con indicazioni sul titolo di un libro da indovinare e, per finire, hanno intervistato i passanti sui gusti di lettura per tabulare i dati e rappresentarli graficamente; i bambini e le bambine della scuola primaria don Milani hanno condiviso un albo inedito, “Le avventure di Leo e Poldo a Follonica”, realizzato dagli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado, un lavoro corale che racconta il valore della cura e dell’amore, una cura che salva, unisce, fa rinascere, spaziando tra bullismo, violenza sulle donne, ambiente; i lettori e le lettrici della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani hanno condiviso i loro sentimenti sulla lettura realizzando due cartelloni e invitando i passanti a donare libri che andranno ad arricchire la biblioteca scolastica. Quest’anno un grazie speciale all’associazione Inner Wheel Club di Follonica che ha deciso di contribuire con un generoso contributo ad arricchire la biblioteca scolastica della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani.

L’ultimo appuntamento nelle vie di Follonica è stato organizzato dai bambini della scuola dell’infanzia Il Fontino, che con le loro maestre hanno organizzato “Il gioco dell’oca delle emozioni” e hanno consegnato segnalibri ai passanti realizzati da loro stessi.

Il viaggio fra i libri si è arricchito di ulteriori attività nei plessi delle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria Bruno Buozzi grazie alla libreria Altri Mondi, che ha realizzato letture Kamishibai e giochi, un percorso che dimostra quanto la lettura e la creatività possano nutrire il cuore.

Tutti i plessi hanno lavorato con entusiasmo a questa iniziativa coinvolgendo la cittadinanza e aprendo la scuola all’esterno. I cittadini di Follonica come sempre hanno partecipato attivamente alle iniziative dell’Istituto accogliendo favorevolmente le attività proposte. Una sinergia scuola-territorio in cui l’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” crede fermamente per la creazione di una vasta comunità educante che non si ferma tra le mura scolastiche.