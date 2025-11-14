Scontro tra auto e furgone a Santa Liberata, un ferito

Aggiornamento ore 19.09: nell’incidente sono rimasti feriti sei minorenni e un uomo di 36 anni, che erano a bordo del furgone e che sono stati trasportati tutti in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

La persona a bordo dell’auto, invece, un uomo di 75 anni, è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Orbetello (GR) – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.10, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti per un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Provinciale 161, in prossimità della località Santa liberata, nel territorio del comune di Orbetello.

L’incidente ha coinvolto due mezzi: un’auto con a bordo il solo conducente ed un furgone con a bordo una squadra sportiva femminile, insieme all’autista.

All’arrivo sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco ha trovato una persona incastrata all’interno dell’auto. Le operazioni di soccorso hanno permesso di liberare il conducente dal lato guida e di affidarlo al personale sanitario del 118.

Per quanto riguarda gli occupanti del furgone, tutte le persone coinvolte sono state valutate dal personale sanitario presente sul posto