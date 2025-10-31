Home FollonicaRaccolta dei rifiuti, Follonica a Sinistra: “Più costi e meno qualità, il Comune peggiora il servizio”
Raccolta dei rifiuti, Follonica a Sinistra: “Più costi e meno qualità, il Comune peggiora il servizio”

"La decisione di eliminare il sistema porta a porta in alcuni quartieri, sostituendolo con la raccolta stradale, sta già mostrando tutte le sue criticità"

di Redazione
Follonica (Grosseto). Follonica a Sinistra esprime “profonda preoccupazione per le scelte della nuova amministrazione in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

“La decisione di eliminare il sistema porta a porta in alcuni quartieri, sostituendolo con la raccolta stradale, sta già mostrando tutte le sue criticità – continua il comunicato di Follonica a Sinistra -. Non solo questa scelta ha comportato maggiori costi per l’installazione dei nuovi cassonetti, ma ha anche peggiorato visibilmente la qualità del servizio: contenitori spesso stracolmi, rifiuti abbandonati attorno alle postazioni e un generale peggioramento del decoro urbano, oltre ad un inevitabile futura diminuzione della percentuale della raccolta differenziata che graverà sui risparmi delle famiglie follonichesi. Il porta a porta, pur richiedendo una gestione più attenta, ha sempre garantito livelli più alti e più stabili di raccolta differenziata, oltre a una maggiore responsabilizzazione dei cittadini e nei quartieri residenziali e non turistici aveva dimostrato di funzionare”.

“Tornare indietro su questo terreno significa fare un passo indietro nella sostenibilità ambientale e nella qualità della vita quotidiana – sottolinea la nota -. Inoltre, ricordiamo che le famiglie che prima usufruivano di un 10% di sconto grazie alla raccolta porta a porta, in futuro vedranno aumentare la propria bolletta proprio per la decisione sbagliata dell’amministrazione di togliere tale servizio in alcuni quartieri. Chiediamo quindi all’amministrazione di ripensare questa scelta e di valutare seriamente il ritorno a un porta a porta più spinto e più efficiente, capace di ridurre gli abbandoni, migliorare la differenziata e contenere i costi nel lungo periodo. La situazione attuale appare particolarmente grave, ad esempio, in via Buonarroti, dove attualmente i cassonetti sono posizionati in una zona intermedia tra una zona di raccolta porta a porta ed una stradale”.

“Follonica a Sinistra continuerà a vigilare – termina il comunicato e a proporre soluzioni concrete per una città più pulita, sostenibile e giusta per tutti”.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: