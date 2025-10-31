Home GrossetoFestività di Ognissanti: centri di raccolta e sportelli chiusi, servizi della differenziata regolari
Festività di Ognissanti: centri di raccolta e sportelli chiusi, servizi della differenziata regolari

Sabato 1° novembre raccolta porta a porta regolare

di Redazione
Grosseto. Per la festività di Ognissanti Sei Toscana comunica che tutti i centri di raccolta gestiti saranno chiusi al pubblico nella giornata di sabato 1° novembre. La chiusura festiva riguarderà anche il numero verde e gli sportelli al cittadino per consegna sacchi, 6Card, Tari.

Saranno invece svolti regolarmente tutti i servizi di raccolta domiciliare nei comuni dove il calendario “porta a porta” prevede ritiri il sabato.

Tutte le informazioni relative ai servizi nei comuni gestiti sono riportate sul sito www.seitoscana.it e sull’app Iren Ambiente, scaricabile gratuitamente.

