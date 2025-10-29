Sicurezza, Vasellini: “Controlli aumentati grazie a me, i ‘Vannacciani’ sono forza politica reale”

Grosseto. “È curioso come a Grosseto le cose inizino a muoversi solo quando qualcuno ha il coraggio di dire pubblicamente ciò che tutti pensano, ma pochi osano pronunciare”.

A dichiararlo è Andrea Vasellini, consigliere comunale a Grosseto, referente del Generale Vannacci e appartenente al “Mondo al Contrario”.

“Dopo la mia intervista al ‘Giornalista scomodo’, che ha superato le 18.000 visualizzazioni, improvvisamente, come per magia, sono comparsi i controlli della Polizia Municipale in alcune zone critiche della città, come pubblicizzato da diversi quotidiani locali – spiega Vasellini -. Evidentemente, più che l’assessore competente, serviva un ‘vannacciano’ per accendere la miccia. E va bene così: alla fine, se i controlli si fanno, se i cittadini si sentono più sicuri, poco importa chi muove i fili, l’importante è che le cose accadano. Anche questa è politica: quella vera, fatta di fatti e non di post o conferenze stampa”.

“È la dimostrazione che i Vasellini e i Vannacciani rappresentano ormai una forza politica reale, radicata e concreta, capace di incidere sul territorio, forte di un consenso che alle ultime regionali ha toccato il 6,2% solo in città. Un risultato che spaventa qualcuno, ma che certifica una realtà: la gente è stanca del politicamente corretto e vuole chi parla chiaro, senza filtri e senza paura – sottolinea Vasellini -. Sul piano istituzionale, ho dovuto ritirare, temporaneamente, il mio ordine del giorno sulla remigrazione, poiché anche Forza Italia, con Gabrielli, ha preferito sfilarsi. Evidentemente, c’è chi si dice di centrodestra solo fino a un certo punto. Ma non finisce qui: riproporrò la misura, confidando nell’appoggio di Fratelli d’Italia, altrimenti tireremo dritto sui temi dell’identità e della sicurezza”.

“Nel frattempo, il gruppo del ‘Mondo al Contrario’, insieme ai sostenitori del Generale Vannacci, continuerà a portare avanti iniziative concrete su sicurezza, sanità e sociale, anche in vista delle prossime amministrative – termina Vasellini -. Perché, piaccia o no, quando parli chiaro e agisci per davvero, alla fine le cose succedono. Gli altri commentano, noi cambiamo la città”.