Carabinieri ed Esercito fermano uno straniero irregolare: espulso dall’Italia

Grosseto. Nel corso del fine settimana appena passato, i Carabinieri di Grosseto hanno individuato uno straniero irregolare sul territorio nazionale, che è stato successivamente avviato alla procedura di espulsione.

Si tratta di un giovane di 20 anni che in circa tre anni aveva collezionato diverse denunce per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

A maggio scorso, nel corso di un controllo, gli era stato notificato un ordine dell’autorità di pubblica sicurezza di lasciare il territorio nazionale, in quanto non aveva regolarizzato la sua posizione. L’ordine non era stato ottemperato e nel frattempo il giovane aveva cambiato città: infatti è stato fermato sabato nei pressi della stazione ferroviaria di Grosseto.

Nei pressi c’era il dispositivo militare di “Strade sicure”, che insieme ai Carabinieri di Grosseto stava identificando delle persone. Il giovane è stato quindi fermato e, constatata la presenza dell’ordine rimasto inevaso, è stato condotto in caserma per gli atti di rito. Grazie al contatto con la Prefettura di Grosseto e con l’ufficio immigrazione della Questura, è stato emesso un ordine di espulsione da parte della Prefettura, sulla quale è stato istruito un ordine di trattenimento della Questura, eseguito previo reperimento di disponibilità presso un Centro di permanenza e rimpatrio (Cpr), per la precisione quello di Torino, dove i Carabinieri hanno infine accompagnato il giovane.

Il dispositivo di “Strade sicure”, autorizzato dal Ministero dell’Interno per tutto l’anno in corso, opera nella provincia di Grosseto tramite un servizio di vigilanza fissa alla Sinagoga ebraica di Pitigliano e, in funzione delle disponibilità di forze, svolge vigilanza dinamica lungo itinerari prestabiliti, anche in collaborazione e con la compresenza di operatori delle forze dell’ordine, nel capoluogo e nei principali centri della provincia, secondo necessità contingenti individuate di volta in volta dalla Prefettura, sentiti i vertici delle Forze di polizia.