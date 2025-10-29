Al via “Gustatus” 2025: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che, in occasione della manifestazione Gustatus 2025, sono state apportate delle modifiche alla viabilità ed è stato istituito un bus navetta.

Le informazioni

Di seguito tutte le informazioni utili.

Via Gioberti

Nel tratto di Ztl compreso tra le intersezioni con via Veneto e con via Mazzini, istituito il divieto di transito, dalle 11 alle 24, nei giorni compresi tra il 30 ottobre e il 2 novembre.

Piazza Cortesini

Nel tratto di carreggiata e negli stalli di sosta blu sul marciapiede compresi tra le intersezioni con via Dante Alighieri e via Roma e tra le intersezioni con via Veneto e via Mura di Levante (in entrambi i lati) e i primi cinque stalli di sosta dopo il bar “Gagù”, secondo il senso unico di marcia, istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle ore 8 del 30 ottobre fino al termine dello smontaggio delle strutture. I cinque stalli di sosta dopo il bar “Gagù” sono riservati ai veicoli in uso alla manifestazione con esibizione di apposito contrassegno ed è stato istituito il divieto di transito dalle 11 alle 24 nei giorni compresi tra il 30 e il 31 ottobre e dalle 11 alle 24 nei giorni primo e due novembre.

Nel tratto di carreggiata, negli stalli di sosta blu e nello stallo di sosta riservato alla farmacia, compresi tra le intersezioni con via Roma e Corso Italia, sono stati istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle 8 del 29 ottobre fino al termine dello smontaggio delle strutture, ed il divieto di transito dalle 11 alle 24 nei giorni compresi tra il 30 ottobre ed il 2 novembre.

Via Roma

Nel tratto di strada compreso tra piazza Cortesini e via S. Martino, istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in entrambi i lati, dalle 8.00 del 29 ottobre fino al termine dello smontaggio delle strutture., ed il divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle 8.00 del 30 ottobre fino al termine del montaggio delle strutture, lungo i due stalli di sosta riservati ai diversamente abili situati all’altezza del civico 20.

Via Dante

Obbligo di svolta a sinistra in via Consani, dalle 11 alle 24 nei giorni compresi tra il 30 ottobre e il 2 novembre, fatte salve particolari condizioni da valutarsi in capo alla Polizia Municipale che possono imporre l’adozione di orari diversi limitatamente al transito di piazza Cortesini, via Dante e via Gioberti.

Via Mura di Ponente

Lungo i quattro stalli di sosta, situati dopo l’area di carico e scarico, in adiacenza all’apertura pedonale che porta in piazza Giovanni Paolo II, istituto il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle 10 del 30 ottobre fino al termine dello smontaggio delle strutture. Tale area viene riservata ai veicoli al servizio dell’evento con esposizione di apposito permesso della manifestazione “Gustatus”.

Via della Diga

Divieto di transito, dalle 10 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre, nel tratto parallelo al canale di collegamento tra le due lagune, di fronte ai civici 4 e 6 di via della Diga. Sono autorizzati coloro che dovranno accedere alle aree private interne, con accesso consentito da via Lungolago Marinai d’Italia. Obbligo di andare dritto in direzione di piazza del Popolo per i veicoli provenienti da Monte Argentario.

Piazzale della Guardia Costiera

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle 8 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre, nella parte centrale del parcheggio, nella parte parallela a via della Diga e lungo la staccionata di fronte a Monte Argentario, per un totale di 70 stalli di sosta. Tali stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli che espongono apposito permesso della manifestazione “Gustatus” e ai veicoli in uso agli organizzatori/gestori dell’evento.

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle 8 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre, in adiacenza al primo canale di collegamento tra le due lagune partendo dall’intersezione con via della Diga, in continuità agli stalli già riservati ai diversamente abili, per tutto il tratto fino alla laguna di Levante. Tale area, per i primi 7 stalli, viene riservata alla sosta dei veicoli in uso ai diversamente abili.

Lungolago Marinai d’Italia

Divieto di transito e di sosta permanente con rimozione forzata, dalle 8 del 30 ottobre alle 24 del giorno 2 novembre, nel tratto compreso tra la sede di Confesercenti all’ex stazioncina Rama e lo scivolo di accesso a piazza della Repubblica, compresi gli stalli lungo l’argine della laguna, per un numero di 130 posti auto riservati. Rimane invariata la circolazione per i veicoli provenienti da via Mura di Ponente e da lungolago dei Pescatori.

Obbligo di svolta a destra, dalle 8 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre, in direzione della rampa che porta in via Mura di Ponente per tutti i veicoli che transitano nel parcheggio con direzione da Monte Argentario ad Orbetello.

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata dalle 8 del primo alle 18 del 2 novembre lungo 7 stalli di sosta blu a partire dal pontile in direzione “Pescatori”. Tali stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli in uso ai partecipanti alle manifestazioni “The Big One” e “Orbetello Kayak Experience” (Insidefishing) con obbligo di esposizione del relativo contrassegno autorizzativo.

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle 10 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre per i primi 7 stalli di sosta sottostanti il muro, partendo dalla rampa di accesso a piazza della Repubblica in direzione Monte Argentario. I suddetti 7 stalli vengono riservati alla sosta dei veicoli in uso ai mezzi di servizio o soccorso ed ai mezzi in uso a Sei Toscana.

Lungolago dei Pescatori

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle 8 del primo novembre alle 18 del 2 novembre, nel solo tratto compreso tra le intersezioni con via Puccini e via Leopardi, per un’area comprendente 10 stalli di sosta. Tale area viene riservata alla sosta dei veicoli in uso ai partecipanti alle manifestazioni “The Big One” e “Orbetello Kayak Experience” (Insidefishing) con obbligo di esposizione del relativo contrassegno autorizzativo.

Via Pucci

Divieto di sosta permanente con rimozione forzata, dalle 12 del 30 ottobre alle 24 del 2 novembre, lungo i 4 stalli di sosta ubicati di fronte alla fermata temporanea del bus navetta a servizio di “Gustatus”(di fronte alla rotonda nell’area mercatale).

Via Marconi – Area ex idroscalo

Istituzione di un’area di parcheggio, dalle 8 del 30 ottobre alle 24 del 3 novembre, all’interno dell’area ex idroscalo (lato levante), nel rispetto delle prescrizioni o indicazioni di eventuale segnaletica o personale impiegato per tale servizio. All’interno di tale area, nella parte finale, in prossimità della laguna di Levante, vengono autorizzati alla sosta gli autocaravan in uso agli organizzatori di “Gustatus”, con obbligo di esposizione dell’apposito contrassegno, su una superficie comprendente 10 veicoli.

Con analoghe modalità e con apposizione di segnaletica temporanea di indicazione, verranno individuate aree di parcheggio ad Orbetello Scalo (via Macchiaioli e via Bartolena) ed in località Spiaggetta.

Dalle 17 del 30 ottobre alle 23 del 2 novembre, vengono istituite le seguenti fermate del bus navetta a servizio di “Gustatus”:

piazza della Stazione, in corrispondenza della fermata degli autobus di linea;

piazza dei Macchiaioli;

via Pucci, in corrispondenza della rotonda in zona mercato;

piazza Cortesini lato “Giardini Chiusi”;

via Mura di Ponente, in corrispondenza di piazza della Repubblica.

Il bus navetta sarà attivo:

i giorni 30 e 31 ottobre dalle 17 alle 23;

il 2 novembre dalle 12 alle 23.

Il primo novembre, in via Pucci sarà attivo dalle 16 alle 23