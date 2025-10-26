Home Colline MetallifereScontro tra due auto: quattro persone ferite, uomo in gravi condizioni
Scontro tra due auto: quattro persone ferite, uomo in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto nei pressi di Scarlino

di Redazione
Incidente lungo la strada provinciale 152, nei pressi di Scarlino scalo, in località Palazzo Guelfi.

Nell’incidente, sono rimaste coinvolte tre auto, due delle quali si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di quattro persone ferite: un uomo di 48 anni trasportato in codice 3 dall’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale di Grosseto, un uomo di 32 anni, un uomo di 29 anni e un uomo di 28 anni tutti e tre trasportati al Misericordia in codice 2.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Croce Rossa di Gavorrano, l’ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia e l’ambulanza della Croce Rossa di Follonica; le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo dell’incidente, in quanto uno dei veicoli coinvolti presentava del fumo proveniente dal motore, e ad estrarre due dei 4 feriti rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo.

L’intervento si è reso complesso per la posizione delle auto e la gravità delle deformazioni dei mezzi a seguito dell’urto. L’intervento dei Vigili del Fuoco si è concluso con la completa messa in sicurezza dell’area.

