“Dal cuore del territorio”: ecco il nuovo logo di Acquedotto del Fiora – VIDEO

Grosseto. “Dal cuore del territorio”: nasce la nuova identità visiva di Acquedotto del Fiora, presentata dal presidente Roberto Renai e dai sindaci dei Comuni soci, con la partecipazione degli ex presidenti della società, in un percorso in tre tappe che, seguendo idealmente il corso dell’acqua, dalle vette del Monte Amiata, è scesa a valle per raggiungere le due città capoluogo di Siena e Grosseto.

La scelta di lanciare il nuovo logo aziendale in Amiata non è casuale: dal cuore di questo antico vulcano sgorgano infatti le sorgenti che, da oltre un secolo, rappresentano le principali fonti di approvvigionamento idrico per le due province servite. Si crea così un mosaico che restituisce forma, colore e voce alle tre aree che, insieme, compongono lo straordinario territorio che vede il Fiora come gestore del servizio idrico integrato: la montagna, le colline e il mare.

“Il nuovo logo arriva dopo la volontà dei nostri soci di dare un indirizzo differente all’azienda e prima del varo del piano industriale – sottolinea il presidente Roberto Renai –, basato su una nuova idea di servizio al cittadino. Siamo tornati ad un simbolo caro, antico: AdF è stata una novità digerita con un po’ di sofferenza. Il logo è nato in una forma originale: abbiamo fatto vedere delle grafiche a tutti i nostri collaboratori, che hanno creato insieme a noi il nuovo simbolo aziendale perchè loro sono il vero motore dell’azienda e li abbiamo fatti partecipare alla realizzazione della loro identità.”

“Nei mesi scorsi è arrivato un nuovo amministratore delegato, c’è un clima sereno – termina Renai – e i soci pubblici sono determinati a mantenere la partnership con il socio privato. Dal 2019 abbiamo investito 250 milioni di euro sul territorio”.

Il nuovo logo

Il territorio assume così un duplice significato: sia come realtà geografica, dove nasce la nostra acqua e nella quale l’azienda opera, sia come lavoro sul campo delle persone di AdF, organizzato da sempre in tre aree operative di intervento, area Amiata-Orcia, area Siena e area Grosseto. Il nuovo logo rappresenta un’evoluzione del brand, che supera i due loghi precedenti senza entrare con loro in conflitto, ma legandolo ancora di più ai propri stakeholder esterni ed interni.

Il numero tre è un elemento ricorrente nella costruzione del nuovo brand, individuando anche gli ambiti del servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione. Assume quindi centralità il servizio nel suo duplice significato: come impegno senza riserve nei confronti delle persone e della comunità, nonché come agire concreto e utile per i cittadini del nostro territorio. Sono tre anche i driver fondamentali: fiducia (colore blu), innovazione (colore giallo) e sostenibilità (colore verde). Questo rinnovamento rappresenta un passo importante verso un futuro orientato al cambiamento, dove l’innovazione affonda le radici nella stessa mission aziendale che assume ora ancora più significato: “Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio”.

“Al centro del nuovo progetto c’è la sostenibilità della risorsa e del servizio idrico – dichiara Barbara Pinzuti, membro del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto del Fiora -, che vogliamo sia sempre più efficiente nel rispetto dell’ambiente e dell’acqua”.

“La società si è rappropriata dei suoi fini – evidenzia Roberto Baccheschi, vicepresidente di Acquedotto del Fiora -. I soci pubblici ci sono stati vicini per migliorare il servizio sul territorio. Cerchiamo di accontentare sempre i nostri clienti perchè sono al centro del nostro core business. I soci pubblici ci hanno chiesto il contenimento della tariffa e il contenimento degli utili perchè l’acqua è un bene pubblico e di tutti”.

La nuova identità visiva partirà ufficialmente da lunedì 27 ottobre, con la sostituzione progressiva del vecchio logo con il nuovo: per qualche mese i due loghi convivranno inevitabilmente, fino alla completa sostituzione. Con il nuovo logo per i cittadini non cambiano le modalità del servizio erogato da Acquedotto del Fiora, né quelle di contatto: restano infatti invariati tutti i canali e recapiti attualmente in uso.