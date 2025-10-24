Il libeccio sferza la Maremma: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Grosseto. Dal primo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti per numerosi interventi causati dal forte vento di libeccio che ha spirato nelle ultime ore sulla provincia di Grosseto.
La concentrazione degli interventi si è verificata principalmente nella zona nord della provincia, fra i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per strutture verticali pericolanti, alberi pericolanti e alberi abbattuti dal forte vento di libeccio.
Non si registrano feriti.