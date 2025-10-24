Home Colline MetallifereIl libeccio sferza la Maremma: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco
Colline MetallifereCronacaCronaca Colline MetallifereCronaca FollonicaCronaca GrossetoFollonicaGrosseto

Il libeccio sferza la Maremma: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

La concentrazione degli interventi si è verificata principalmente nella zona nord della provincia

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 47 views

Grosseto. Dal primo pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono intervenuti per numerosi interventi causati dal forte vento di libeccio che ha spirato nelle ultime ore sulla provincia di Grosseto.

La concentrazione degli interventi si è verificata principalmente nella zona nord della provincia, fra i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per strutture verticali pericolanti, alberi pericolanti e alberi abbattuti dal forte vento di libeccio.

Non si registrano feriti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Randagismo: il Consiglio provinciale approva la mozione per...

Triplo intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi...

Abbattimento di 215 alberi: le associazioni propongono un...

Carta “Dedicata a te” 2025: pubblicato sul sito...

“Infrastrutture e sviluppo”: la Cisl unisce politica e...

Supermercato apre nella frazione, assunte 25 persone: ecco...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: