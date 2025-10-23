Home AttualitàComitato 10 Febbraio: Francesca Carpenetti eletta vice presidente nazionale
Comitato 10 Febbraio: Francesca Carpenetti eletta vice presidente nazionale

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Il consiglio direttivo del Comitato 10 Febbraio ha eletto all’unanimità Francesca Carpenetti alla carica di vicepresidente nazionale.

Nata a Roma, ma residente da molti anni a Grosseto, è discendente di esuli istriani e ha un legame particolarmente profondo e sentito con la storia del confine orientale. Infatti, è figlia del noto calciatore Francesco Carpenetti, che ha militato in Serie A con la Roma – e con la quale ha conquistato due Coppe Italia – e con la Fiorentina, nato a Orsera (Pola), mentre è di famiglia triestina per parte materna.

L’elezione a vicepresidente nazionale cesella il suo impegno nel tempo e il ruolo di spicco che ha assunto nella diffusione del ricordo dei martiri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

A Grosseto Francesca Carpenetti ricopre anche la carica di delegata Anvgd, posizione dalla quale ha lanciato numerose iniziative locali, fra cui la “Corsa del Ricordo” in edizione notturna, il noto evento nazionale che fonde sport e commemorazione.

Nel suo ruolo di dirigente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Francesca Carpenetti si è distinta nell’ideazione e nella realizzazione di iniziative di notevole impatto: “Il corner del ricordo”, promosso con l’intento di creare, nelle biblioteche pubbliche, degli angoli tematici di libri, testimonianze e materiali sulla storia dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, trasformandole così in autentici luoghi di studio e riflessione sul tema. In questi anni ha dato impulso alla diffusione del progetto nazionale “Le panchine del ricordo”, che prevede l’installazione in luoghi pubblici di panchine tricolori in memoria delle vittime delle foibe e degli Esuli, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica in maniera moderna e capillare.

Nel campo dei rapporti istituzionali, in alcune riunioni ha rappresentato il Comitato 10 Febbraio nel Comitato di coordinamento delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, organismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“L’amica Francesca Carpenetti è dirigente nazionale e ha ricoperto il ruolo di referente del Comitato 10 Febbraio per la provincia di Grosseto – spiega il presidente nazionale Silvano Olmi -, ha mostrato una dedizione davvero profonda agli scopi statutari dell’associazione e ha contribuito in maniera decisiva alla crescita e alla maggiore visibilità delle iniziative su tutto il territorio nazionale. Anche grazie al suo impegno, oggi il Comitato 10 Febbraio è un punto di riferimento nel variegato panorama associativo del ricordo”.

Il Comitato 10 Febbraio è un’Associazione di promozione sociale, costituita per salvaguardare e diffondere la cultura italiana delle terre giuliane e dalmate, nonché per mantenere viva la memoria delle tragedie che hanno segnato le popolazioni del confine orientale d’Italia nel corso del Novecento.

“Mi sento profondamente onorata di questo nuovo ruolo e desidero ringraziare il consiglio direttivo per la fiducia – dichiara la neo vicepresidente Francesca Carpenetti -, il mio scopo è onorare il Giorno del Ricordo, istituito con la Legge 92/2004, e difendere la memoria storica, culturale e l’identità italiana della mia Istria, di Fiume e della Dalmazia, le nostre terre italiane perdute. La nostra storia di esuli è patrimonio comune a tutti gli italiani. Siamo chiamati a far sì che, avvalendoci di cultura, testimonianze e radicata presenza sul territorio, la memoria dei nostri padri, come mio padre Francesco, esule e grande atleta, e la storia del confine orientale non si limitino a persistere, ma si diffondano, crescendo in consapevolezza e rispetto in ogni nuova generazione”.

