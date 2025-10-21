Al via il “Doposcuola” alla biblioteca comunale: come partecipare

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per la terza edizione del “Doposcuola”, il progetto realizzato grazie al contributo del Consiglio regionale toscano e sostenuto dall’amministrazione capalbiese.

“L’iniziativa – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla scuola – non ha solo l’obiettivo di aiutare i giovani studenti nello svolgimento dei compiti scolastici, ma propone anche una serie di attività e laboratori dedicati alla lettura, al gioco e al divertimento, favorendo così la socializzazione e la crescita delle nuove generazioni. I partecipanti, inoltre, beneficeranno di una biblioteca ampliata e con la capacità di diversificare le attività e di ospitare in contemporanea tutti gli studenti”.

Il progetto partirà sabato 8 novembre, dalle 9.30 alle 12.30, e si svolgerà alla biblioteca comunale “La Piccola”. I partecipanti saranno divisi in due gruppi: uno composto dai bambini con un’età compresa tra i 6 e i 9 anni e l’altro, invece, per quelli tra i 10 e i 14 anni.

“Siamo felici – dichiara la bibliotecaria Enrica Continenza – di poter nuovamente ospitare un servizio così importante e ben accolto sia dagli studenti che dalle loro famiglie. La biblioteca è un luogo perfetto, inoltre, per fare gruppo, cooperare, divertirsi e aiutarsi. Ringraziamo l’amministrazione comunale e la Regione Toscana per aver promosso, sostenuto e valorizzato un’iniziativa così utile per le nuove generazioni capalbiesi”.

“Doposcuola” proseguirà il 15, il 22 e il 29 novembre, il 6, il 13 e il 20 dicembre e il 10, il 17, il 24 e il 31 gennaio. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a bibliotecacapalbio@gmail.com oppure chiamare il numero 0564.1837431.

Per iscriversi è possibile compilare il modulo https://forms.gle/EwLWSyhRW8q4Vnao7.