Home Cinema“Sotto le nuvole”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”
CinemaCinema GrossetoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli FollonicaCultura e Spettacoli GrossetoFollonica

“Sotto le nuvole”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Il film sarà proiettato giovedì 23 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Follonica (Grosseto).Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al cinema Astra di Follonica, giovedì 23 ottobre, alle 19, verrà proiettato “Sotto le nuvole”, per la regia di Gianfranco Rosi, che ha vinto il Gran premio della giuria al Festival di Venezia 2025.

Pompei, Napoli, il Vesuvio, le vite sotto la minaccia del vulcano. Le tragedie antiche e contemporanee sono distanti tra loro e il passato infonde il presente per tutti: archeologi e artisti, studiosi e mercanti, turisti e scienziati.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il Gruppo Facebook

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna la Festa della Castagna: il programma del...

Presidente di seggio elettorale: il Comune invita i...

Musica e solidarietà: l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto...

L’opposizione: “Sosteniamo sport per tutti, estendiamo convenzione della...

“Autunno a Teatro”: torna la rassegna amatoriale in...

“La storia di un sogno”: arte e solidarietà...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: