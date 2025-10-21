“Sotto le nuvole”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Follonica (Grosseto).Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al cinema Astra di Follonica, giovedì 23 ottobre, alle 19, verrà proiettato “Sotto le nuvole”, per la regia di Gianfranco Rosi, che ha vinto il Gran premio della giuria al Festival di Venezia 2025.

Pompei, Napoli, il Vesuvio, le vite sotto la minaccia del vulcano. Le tragedie antiche e contemporanee sono distanti tra loro e il passato infonde il presente per tutti: archeologi e artisti, studiosi e mercanti, turisti e scienziati.

