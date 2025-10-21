Home Grosseto“Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!”: ecco il nuovo progetto educativo di Estra dedicato alle scuole
GrossetoScuolaScuola Grosseto

“Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!”: ecco il nuovo progetto educativo di Estra dedicato alle scuole

Il progetto è rivolto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con attività pensate per ogni età

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 12 views

Grosseto. Si chiama “Missione Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!” il nuovo progetto educativo promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, che porta la sostenibilità nelle scuole di tutta Italia. Un progetto innovativo che ‘allena’ lo sguardo dei bambini fin dalla scuola d’infanzia e li aiuta a capire cosa può fare ognuno di noi, a casa, a scuola, nella propria città per un mondo più vivibile ed equo.

Rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con attività pensate per ogni età, “Missione Eco-Green Scopri. Gioca. Cambia!” conferma l’attenzione di Estra verso i cittadini di oggi e di domani e la scelta della scuola come protagonista e luogo ideale di promozione della sostenibilità, nei confronti dei bambini, delle famiglie e quindi di un intero territorio.

“Da anni promuoviamo la scuola come protagonista del cambiamento, istituzione fondamentale per educare i nostri figli a impegnarsi a conoscere e migliorare l’ambiente che li circonda – dichiara il presidente di Estra Francesco Macrì –. Quest’anno li coinvolgiamo invitandoli come sempre a mettersi in gioco e a impegnarsi in azioni sostenibili che loro stessi dovranno mettere in pratica ogni giorno. Anche un gesto semplice, come dare alle piante l’acqua che avanza nelle borracce, può dare vita a un cambiamento importante se fatto da tante persone. È il nostro ulteriore contributo alla transizione energetica che deve iniziare da un cambiamento profondo nelle nostre abitudini, oltre che, da parte delle categorie economiche e delle istituzioni, di azioni concrete”.

Come funziona in classe

Attraverso il sito dedicato www.missioneecogreen.it la classe accede a dei brevi video, sceglie un tema e un’attività di gioco “CercaTrova”. In ogni “CercaTrova” sono nascosti dei particolari illustrati raffiguranti situazioni in cui è possibile aiutare l’ambiente, in modo da scoprire anche le azioni amiche dell’ambiente. Riconoscendoli e cliccandoci sopra si apre un pop-up con un testo descrittivo. Gli studenti poi saranno chiamati a inventare delle “Missioni Eco-Green”, azioni-impegni sostenibili in cui impegnarsi nella vita di tutti i giorni realizzando dei “Manifesti d’impegno”.

I premi

Estra premierà a estrazione 8 scuole (5 in Toscana, Umbria e Marche e 3 nel resto d’Italia) tra tutte quelle che avranno caricato almeno un’azione-impegno. In palio per ogni scuola vincitrice un buono acquisto in materiale didattico o un buono per la formazione dei docenti del valore di 500 euro. Presso le scuole vincitrici di Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, territori storici di Estra, saranno organizzate mattinate di premiazioni con laboratorio di improvvisazione teatrale, musica, scenografia creativa ed esibizione finale.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sterpeto, Rifondazione Comunista: “Completamento dei loculi non terminato,...

Soccorritori: al via il corso di formazione di...

Destination summit: in Spagna una delegazione grossetana partecipa...

Regione, Rossi: “Con Pd al governo solo slogan...

Ecosistema urbano: Grosseto scala la classifica del rapporto...

Uscita di Sicurezza: logo reinterpretato da una giovane...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: