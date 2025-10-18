Home Costa d'argentoTorna il gruppo di lettura in biblioteca: ecco come aderire all’iniziativa
Torna il gruppo di lettura in biblioteca: ecco come aderire all’iniziativa

Martedì 21 ottobre il primo incontro

Magliano in Toscana (Grosseto). È “Una barca nel bosco” di Paola Mastrocola il libro scelto per le prime attività del gruppo di lettura promosso dalla biblioteca comunale di Magliano in Toscana. Un’iniziativa che torna, dopo l’apprezzamento riscontrato dall’edizione dello scorso anno, e che prende il via ufficialmente martedì 21 ottobre, alle 16, con il primo incontro in programma nella sala di via Oberdan, a Magliano in Toscana.

“Abbiamo deciso di riproporre questo tipo di attività, coordinata, come lo scorso anno, da Ilaria Pizzini, perché non è solo un modo per apprezzare e discutere insieme delle opere di importanti autori, ma anche per incontrarsi, confrontarsi, creare comunità – dichiara Alessia Rossi, consigliera comunale con delega alla cultura -. Il nostro gruppo di lettura è un progetto collettivo, in cui saranno i partecipanti a scegliere i temi e i testi da trattare nei prossimi incontri”.

Ogni lettore potrà decidere se partecipare con la propria copia del libro o farne richiesta, gratuitamente, in biblioteca, attivando anche il prestito interbibliotecario fornito dalla Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata.

Per aderire è possibile chiamare il numero 0564.594347, scrivere a bibliotecacomunale@comune.maglianointoscana.gr.it o comunicarlo agli operatori della struttura di corso Garibaldi 1-3, che è aperta ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18.

