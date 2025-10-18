Home EconomiaTassa di soggiorno, Confcommercio: “Intero importo resti ai territori”
EconomiaEconomia GrossetoGrosseto

Tassa di soggiorno, Confcommercio: “Intero importo resti ai territori”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Confcommercio Grosseto interviene sulla questione dell’ipotesi di aumento della tassa di soggiorno contenuta nel DL Anticipi della manovra finanziaria 2026, che prevede anche la destinazione di una parte del gettito al bilancio statale. L’associazione manifesta forte preoccupazione per una misura che rischierebbe di penalizzare il turismo locale.

Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio Grosseto, dichiara: «Condividiamo totalmente quanto detto dal sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi. Le sue parole rappresentano perfettamente le nostre preoccupazioni. Destinare una parte della tassa di soggiorno al bilancio statale significherebbe snaturare la funzione originaria di questo strumento, nato per sostenere i territori turistici e migliorare i servizi, l’accoglienza e la qualità dell’offerta. Ogni euro raccolto deve restare sul territorio, per essere reinvestito in promozione, decoro, infrastrutture e sostenibilità. Misure come questa rischiano invece di colpire le imprese dell’ospitalità e dell’indotto, già alle prese con costi elevati e con una stagione sempre più breve e incerta. È necessario sostenere i territori turistici, non indebolirli.»

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di AdF in città: possibili disagi in...

Addetto all’assistenza di base e responsabile di struttura...

Spaccia droga in mezzo alla gente: scoperto dalla...

Falsi messaggi sms, l’Asl: “Non esistono ‘uffici CUUP’,...

“Scuole sicure”: il Comune ottiene un finanziamento di...

Il sindaco incontra in Municipio gli artisti Claudio...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: