Lavori di AdF in città: possibili disagi in alcune vie

Grosseto. Mercoledì 22 ottobre AdF sarà al lavoro a Grosseto, per una manutenzione sulla rete idrica in via Vulci.
I lavori potrebbero determinare ,dalle 8.30 alle 13, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Caletra, via Cosa, via Sovana, via Vulci e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.
