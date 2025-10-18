Home AttualitàLavori di AdF in città: possibili disagi in alcune vie
Lavori di AdF in città: possibili disagi in alcune vie

L'intervento è in programma mercoledì 22 ottobre

Grosseto. Mercoledì 22 ottobre AdF sarà al lavoro a Grosseto, per una manutenzione sulla rete idrica in via Vulci.

I lavori potrebbero determinare ,dalle 8.30 alle 13, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Caletra, via Cosa, via Sovana, via Vulci e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

