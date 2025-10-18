Addetto all’assistenza di base e responsabile di struttura sociale: al via i corsi gratuiti

Grosseto. Un progetto pensato per formare professionisti in grado di favorire la crescita e la qualificazione nella filiera Sanità-Sociale.

Sono in partenza due nuovi corsi gratuiti di qualifica per persone maggiorenni disoccupate e inoccupate proposti dall’agenzia formativa Aforisma dedicati rispettivamente alla formazione di addetti all’assistenza di base e responsabili di struttura/servizio sociale o socio-sanitario.

Percorsi di formazione teorico-pratica per due figure molto richieste nell’ambito lavorativo: 30 in totale i posti disponibili divisi tra i due corsi, entrambi gratuiti in quanto finanziati dalla Regione Toscana con risorse a valere sul Pr Fse+ Toscana 2021 2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Attivi dal mese di novembre, i due insegnamenti prevedono sia lezioni in classe sia attività laboratoriale ed infine stage in aziende/ strutture del settore socio-sanitario.

Mentre la figura dell’addetta/o all’assistenza di base si occupa di mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico di soggetti fragili, il responsabile di struttura/servizio dirige e coordina il funzionamento di una struttura residenziale/semiresidenziale o di un servizio territoriale, in modo da garantire il buon andamento di tutte le attività e la completa attuazione dei piani personalizzati di assistenza.

Entrambe le figure sono contemplate dalla normativa di autorizzazione e accreditamento strutture del sistema sociale integrato della Regione Toscana.

Nella sede dell’agenzia formativa Aforisma, in via Topazio 5/A, martedì 21 ottobre, alle 16, si terrà un Open day di presentazione dei due corsi.

E’ consigliata la registrazione all’evento accedendo al sito www.aforismatoscana.net.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net, chiamare il numero 0564.468536, scrivere una mail a dinatali@aforismatoscana.net, oppure recarsi direttamente nella sede in via Topazio 5/A a Grosseto, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.