Attività fisica adattata: al via i corsi nella palestra comunale

Magliano in Toscana (Grosseto). Cominceranno martedì 4 novembre i corsi Afa, di attività fisica adattata, patrocinati dal Comune di Magliano in Toscana e organizzati dall’Asd Magliano Sant’Andrea, che si terranno nella palestra comunale di Magliano in Toscana. I corsi, tenuti dall’istruttore Luca Zicaro, laureato in scienze motorie, si svolgeranno tutti i martedì dalle 17 alle 18 e tutti i venerdì dalle 18 alle 19, con una quota mensile agevolata di 25 euro.

I corsi

L’attività fisica adattata mira a prevenire l’aggravarsi di problemi articolari e muscolari, oltre che a ridurre il rischio di cadute, in particolare per le persone più anziane. Si tratta di un’attività importante per il benessere e fortemente sostenuta dall’Azienda sanitaria Usl Toscana sud est, perchè, grazie a un insieme di programmi di movimento di gruppo, ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita con esercizi standardizzati. L’attività fisica adattata è indicata principalmente per persone con malattie croniche stabilizzate, come patologie cardiocircolatorie, respiratorie, muscolo-scheletriche, neurologiche e neurodegenerative, ma anche per anziani e per persone con deficit funzionali.

Per informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo mail moira.corridori@comune.magliano-in-toscana.gr.it oppure chiamare il numero 0564.593423.