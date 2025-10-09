Comunità marine: la proposta di legge inserita nei lavori parlamentari

Ieri, 8 ottobre, è stata inserita nel calendario dei lavori della Commissione Attività produttive della Camera la proposta di legge per il riconoscimento dello status di “Città marine (e lacustri)” fortemente voluta, fin dalla nascita del network, da tutti i sindaci del G20 delle spiagge italiane.

L’associazione delle maggiori città balneari italiane, che proprio in questo periodo sta sviluppando un lavoro di confronto e di proposte su temi condivisi e sentiti quali il commercio, con la richiesta di modifica della legge Bersani, la sostenibilità ambientale, la tassazione, il lavoro, ha vinto una sua prima battaglia.

«Noi sindaci siamo tutti molto soddisfatti – afferma Roberta Nesto, coordinatrice nazionale del G20 delle spiagge e sindaco di Cavallino Treporti – per la calendarizzazione di una proposta di legge che ora proseguirà il proprio percorso alla Camera dei Deputati. Con tutti i colleghi sindaci potremo finalmente dare risposte efficaci alle esigenze dei nostri Comuni: noi affrontiamo il flusso turistico delle nostre località, dette a fisarmonica perché passano da qualche decina a qualche centinaio di migliaia di persone nel corso delle stagioni, con crescenti difficoltà. Avremo modo, con questa legge, di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini residenti, salvaguardano lavoro, reddito e vivibilità dei nostri centri. Avremo, così, ancora maggiore cura ed energia verso i nostri ospiti».

«Oggi un’altra buona notizia – dichiara Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia -, dopo quella sulla pace raggiunta tra Israele e Palestina, anche per il network del G20 delle spiagge si profilano momenti di grande intensità lavorativa per la discussione parlamentare dell’agognata legge sulle nostre comunità che sia in grado di dare a turisti e residenti servizi adeguati alle necessità ed esigenze di tutti in ogni momento dell’anno. Siamo orgogliosi del lavoro di squadra portato avanti con convinzione e costanza durante tutti questi anni e sono ancor più soddisfatta che il mio Comune sia stato fin dalla nascita del network G20 delle spiagge un grande sostenitore di questo lavoro. L’augurio ora è che in tempi rapidi si possa arrivare all’approvazione delle legge che riconosca le peculiarità dei nostri Comuni e ci dia la libertà di gestirli nel migliore dei modi».

Il G20 delle spiagge opererà con tutte le risorse in suo possesso per essere un soggetto attivo nei confronti delle istituzioni parlamentari. La proposta calendarizzata oggi risponde alle esigenze di tutto balneare italiano: il G20 delle spiagge attiverà le proprie competenze e la sua dichiarata trasversalità politica per arricchire e concludere al più presto il confronto che prenderà il via a breve in Commissione.