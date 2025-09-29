Verso le regionali: il Generale Vannacci a Grosseto per sostenere Andrea Vasellini

Grosseto. “Grosseto si prepara a vivere una giornata che resterà nella storia politica della Maremma: il 1° ottobre, alle 18.00, in piazza Dante, al fianco del Generale Roberto Vannacci, porteremo la voce di chi non si piega al politicamente corretto e vuole una Toscana finalmente sicura, libera e orgogliosa della propria identità”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Andrea Vasellini, candidato alle elezioni regionali per la Lega di Grosseto.

“Dopo anni di abbandono e di politiche sinistrorse che hanno trasformato Grosseto e l’intera regione in territori dimenticati, noi proponiamo la svolta vera: sicurezza nei quartieri, sanità per i cittadini e non per le clientele, difesa dei nostri valori, stop al degrado. La Maremma non è terra di seconda serie: è il cuore pulsante della Toscana che merita rispetto e riscatto – sottolinea Vasellini -. Alle chiacchiere di una sinistra che ha tradito i territori, rispondiamo con fatti e presenza: siamo in piazza, tra la gente, senza filtri e senza paura. Io, come candidato della Lega e referente del Generale Vannacci per Grosseto, ho ricevuto il pieno sostegno del partito, di Salvini e dello stesso Generale. Insieme diciamo basta all’immobilismo e apriamo la strada a un futuro di ordine, lavoro e orgoglio toscano”.

“E per chi vuole condividere con noi un momento speciale, la giornata continuerà con la cena all’Hotel Granduca alle 20.30, un’occasione unica per incontrare da vicino il Generale Vannacci e vivere con noi l’entusiasmo di una comunità politica che cresce e si rafforza – termina Vasellini -. Le preoccupazioni della sinistra sono giustificate perché sa che qui in Maremma c’è chi non abbassa la testa: noi siamo pronti a guidare la svolta a destra che i cittadini aspettano da troppo tempo”.