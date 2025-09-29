Home CronacaNasconde 10 ovuli di eroina nell’ano: spacciatore arrestato dalla Polizia
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Nasconde 10 ovuli di eroina nell’ano: spacciatore arrestato dalla Polizia

Durante la perquisizione, la Squadra Mobile di Grosseto ha inoltre sequestrato 2 piante di marijuana e circa 5 grammi di hashish

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 32 views
Banner

Grosseto. Mercoledì 24 settembre, gli agenti della Squadra Mobile di Grosseto, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti, hanno arrestato un uomo, pregiudicato per reati della stessa tipologia, ed ha denunciato in stato di libertà un altro uomo ed una donna.

A seguito dell’acquisizione della notizia relativa ad una probabile attività di spaccio di droga, effettuata a Grosseto, nel quartiere di Barbanella, è stato predisposto un servizio di appostamenti, al termine del quale è stata effettuata una perquisizione.

A seguito della perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 36 involucri contenenti sostanza in polvere di colore beige, risultata poi essere eroina, per un peso complessivo di circa 22 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, a materiale per il confezionamento delle dosi e a una somma di denaro di circa 4800 euro.

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno accertato che l’uomo che è stato poi arrestato, aveva nascosto nella cavità rettale 10 ovuli contenenti eroina, per un peso complessivo di 114 grammi, successivamente espulsi al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Durante la perquisizione, la Squadra Mobile di Grosseto ha inoltre sequestrato 2 piante di marijuana e circa 5 grammi di hashish.

Dopo la redazione degli atti di rito, l’uomo, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso con le altre due persone denunciate in stato di libertà, è stato rinchiuso nel carcere di Siena.

Considerato lo stato del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna. 

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Intitolazione via a Gentile, il sindaco e Baccetti:...

Verso le regionali: il Generale Vannacci a Grosseto...

Verso le regionali, i candidati di ‘Casa riformista’...

Notte Visibile, più di 1.500 persone per la...

Isola di Montecristo: al via gli interventi per...

Riapre la piscina di via Lago di Varano:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: