Verso le regionali, i candidati di ‘Casa riformista’ si presentano: “Siamo la novità del centrosinistra”

Grosseto. “Siamo riformisti, la nostra ‘Casa riformista’ è accreditata da tutti i sondaggi come la seconda forza della coalizione di centrosinistra, che sicuramente guiderà la Regione con Eugenio Giani come governatore. Questo risultato ci permetterebbe di eleggere quattro consiglieri regionali, una situazione che ci consentirebbe di determinare la maggioranza e di garantire a Giani stabilità di governo: saremo la sua zavorra”.

Con queste parole Stefano Scaramelli, capolista della lista “Giani Presidente Casa riformista”, ha presentati gli altri candidati alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre per la circoscrizione di Grosseto.

Si tratta di Tullio Tenci, imprenditore e sindaco di Castell’Azzara, Elisa Del Bolgia, medico dentista dell’ospedale Misericordia di Grosseto, e Beatrice Ramazzotti (nella foto in basso) di Scarlino, giornalista pubblicista e impiegata, che non ha potuto essere presente, per motivi di lavoro, alla conferenza stampa di presentazione.

“La nostra lista è una novità alle elezioni regionali – ha sottolineato Scaramelli –, dato che rappresentiamo la casa di tutti quei movimenti civici che sostengono la candidatura di Eugenio Giani a governatore. Il centrosinistra sicuramente vincerà le elezioni e noi vogliamo controbilanciare la forza di governo che guiderà la Toscana, portando il nostro spirito riformista. Abbiamo dei candidati variegati, che rappresentano vari ambiti della società civile”.

“Mi affaccio per la prima volta al mondo della politica – ha spiegato Elisa Del Bolgia -, sono una dentista e mi sono trasferita tre anni fa a Grosseto da Firenze. Ho comprato casa e ho deciso di vivere in questo bellissimo territorio. Il mio obiettivo è portare la Maremma e l’Amiata al centro delle politiche regionali. Ho una certa esperienza nell’ambito della sanità e sono convinta che questo settore debba essere rappresentato nelle istituzioni”.

“Ho deciso di candidarmi con questa lista perchè sono legato ad Eugenio Giani da un’amicizia di vecchia data – ha dichiarato Tullio Tenci -. Il governatore uscente della Toscana in questi cinque anni ha lavorato bene, ma ci sono ancora tanti progetti da realizzare. Bisogna tutelare la sanità pubblica, specialmente nei piccoli centri e nelle aree interne; è necessario investire su viabilità e infrastrutture per sviluppare l’economia del territorio; è indispensabile lavorare per contrastare il dissesto idrogeologico e tutelare lavoratori e imprese. Non mi sono candidato alle regionali per ambizione personale, ma per contribuire a risolvere quelle criticità che sono ancora presenti in Toscana”.

“Sono una donna pratica che fa una vita normale – ha spiegato, in una nota fatta pervenire ai giornali, Beatrice Ramazzotti –. Non ho tessere di partito: la politica per me è rispetto per la natura, per le persone, per i diritti sanciti dalla Costituzione, per la parità di genere, per gli anziani. Vorrei portare una voce nuova nel Consiglio regionale della Toscana, affrontare i bisogni quotidiani della gente e dare idee che servano davvero a chi in Maremma ci vive tutti i giorni”.