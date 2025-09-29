Notte Visibile, più di 1.500 persone per la mostra alle Clarisse: esposizione prorogata

Grosseto. Nonostante la pioggia, La Notte Visibile 2025, evento clou della manifestazione Città Visibile organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il supporto del Comune di Grosseto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, si è rivelata un successo, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico grossetano.

Il cuore della serata è stato al Polo culturale Le Clarisse, dove la mostra “Anni Ottanta. Grosseto tra riflusso e postmoderno” ha registrato numeri da record: ben 1.571 visitatori dalle 18.30 alle 24.

«Più 1.500 persone rappresenta un record per il nostro museo – dichiara il direttore Mauro Papa –. Un flusso continuo di persone che ci ha portato a contingentare gli accessi. Ringrazio di cuore lo staff del Polo Le Clarisse e i volontari della Notte della Cultura per la professionalità e l’impegno. Ringrazio inoltre tutti coloro che hanno animato la città con gli eventi e il pubblico, che risponde sempre con entusiasmo alla manifestazione. Ci vediamo l’anno prossimo negli anni ’90».

La mostra

L’esposizione, a ingresso libero, è stata concepita come una vera e propria operazione “open source”, che ha visto la partecipazione attiva dei cittadini invitati a portare in prestito i propri oggetti simbolo degli anni Ottanta: vinili, riviste, giocattoli, strumenti musicali, capi di abbigliamento e apparecchi tecnologici che hanno fatto epoca. La mostra si è trasformata così in un mosaico collettivo, capace di raccontare un decennio attraverso linguaggi e testimonianze diverse.

Visto il grande successo di pubblico la mostra è prorogata fino a domenica 5 ottobre. Per l’occasione è previsto un finissage speciale con due visite guidate a cura di Promocultura, alle 11 e alle 18, al costo di 5 euro. La mostra è aperta il giovedì e il venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, mentre il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile telefonare al numero 0564.488066, negli orari di apertura, oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.