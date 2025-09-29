Isola di Montecristo: al via gli interventi per la salvaguardia della lecceta

Grosseto. Sono ufficialmente partiti gli interventi per la salvaguardia della lecceta nella riserva naturale statale dell’isola di Montecristo, una delle sette isole del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

Il progetto è parte delle azioni finanziate dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) attraverso il programma nazionale “Parchi per il clima”, volto a sostenere iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici all’interno dei Parchi Nazionali italiani.

L’intervento – condiviso e sviluppato in piena sinergia e collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, ente gestore della riserva naturale statale – è semplice, ma molto importante e punta alla protezione attiva dell’habitat della lecceta mediterranea (Quercus ilex), minacciata dalla pressione esercitata dalla popolazione di capre presenti sull’isola.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di sette recinti di salvaguardia, per una superficie complessiva di circa 5.000 metri quadrati e uno sviluppo lineare di quasi 600 metri. Le strutture saranno realizzate con recinzioni metalliche fissate al suolo tramite pali zincati a T, con un’altezza fuori terra di 1,8 metri, progettate per la protezione della vegetazione autoctona e per il ripristino e l’ampliamento degli habitat di interesse comunitario e della lecceta di Montecristo.

All’interno delle aree cosi protette, saranno messe a dimora, a partire dal prossimo autunno, centinaia di piantine di leccio di provenienza locale, nate dalle ghiande raccolte dai lecci plurisecolari che si trovano nelle parti alte della riserva. Ogni anno, infatti, nell’ambito delle attività di gestione e conservazione degli ecosistemi dell’isola, i carabinieri del Reparto Biodiversità di Follonica curano la raccolta di ghiande dai grandi lecci del vallone di Santa Maria, del Collo dei Lecci di Collo Fondo per la successiva produzione di piantine con il supporto Centro nazionale per la biodiversità forestale dell’Arma di Pieve Santo Stefano (Arezzo).

Inoltre, durante i lavori verrà monitorata la presenza di specie aliene invasive, in particolare l’ailanto (Ailanthus altissima), la cui eradicazione sarà prevista nei casi in cui venga individuato all’interno dei siti recintati.

Si tratta di un intervento strategico per la conservazione di uno degli habitat più rappresentativi dell’isola di Montecristo, prezioso scrigno di biodiversità inserito in un contesto naturale di altissimo valore, oggetto di protezione integrale.

Il progetto rappresenta un esempio concreto di come le risorse del programma “Parchi per il clima” possano essere utilizzate per la tutela effettiva del patrimonio naturale nazionale, integrando conservazione, adattamento climatico e gestione attiva degli ecosistemi.