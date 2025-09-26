Home GrossetoImmigrazione: in città lo striscione firmato dal comitato Remigrazione e Riconquista
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Immigrazione: in città lo striscione firmato dal comitato Remigrazione e Riconquista

"La remigrazione non è più uno slogan, ma una proposta politica concreta, articolata e pienamente attuabile"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Nella notte sono comparsi in tutta Italia centinaia di striscioni recanti una sola parola: remigrazione. Un’iniziativa diffusa, dal Nord al Sud della nazione, promossa dal comitato Remigrazione e Riconquista, nato da diversi movimenti identitari e autore della proposta di legge presentata nelle scorse settimane.

La remigrazione non è più uno slogan, ma una proposta politica concreta, articolata e pienamente attuabile”, spiega il comitato.

La proposta di legge elaborata dal comitato affronta in maniera organica la questione migratoria, prevedendo maggior controllo dei flussi migratori, confisca dei mezzi produttivi alle realtà imprenditoriali che lucrano sullo sfruttamento dell’immigrazione, espulsione immediata e totale degli irregolari, nascita dell’Istituto della remigrazione e introduzione del Patto di remigrazione volontaria, stop alle Ong, abolizione dell’attuale decreto flussi, ritorno degli italo-discendenti, istituzione di un Fondo per la natalità italiana e revisione dei criteri di assegnazione di case popolari e asili nido con priorità alle famiglie italiane.

“Nelle prossime settimane continueranno le nostre iniziative – termina il comitato –. Porteremo la proposta di legge in tutta Italia, con presentazioni pubbliche, iniziative e manifestazioni diffuse su scala nazionale. È il tempo della riconquista e non intendiamo fermarci”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Giornate europee del patrimonio: all’Archivio di Stato iniziativa...

Verso le regionali, Cortecci: “Giustizia sociale e sviluppo...

La musica anni ’80 rivive nella Sala Eden:...

Laguna, Forza Italia: “Bene nascita del Consorzio per...

Arte, musica, spettacolo e sport: la Notte visibile...

Verso le regionali, Vasellini: “Campagna di odio contro...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: