Giornate europee del patrimonio: all'Archivio di Stato iniziativa dedicata a Palazzo Moschini
L'iniziativa è in programma sabato 27 settembre

Grosseto. L’Archivio di Stato di Grosseto partecipa alle Giornate europee del patrimonio 2025 a tema “Architetture: l’arte di costruire”, proponendo per sabato 27 settembre un percorso documentale incentrato sull’interessante materiale storico relativo all’edificio che ospita l’istituto, il settecentesco Palazzo Moschini.

L’itinerario si svolgerà nelle sale dell’Archivio e sarà corredato da una cartografia tattile, volta ad ampliare l’accessibilità fisica, cognitiva e sensoriale della mostra che vuole essere anche un’occasione per avvicinare il grande pubblico alla storia del territorio. L’iniziativa si intreccia, infatti, con l’esposizione documentaria allestita nell’ambito del progetto Pnrr “Archivi oltre le barriere”, mirante a una divulgazione maggiormente inclusiva del patrimonio archivistico.

Ingresso e prenotazioni

L’ingresso è gratuito senza prenotazione.

Referenti del progetto

Eleonora Detti: eleonora.detti@cultura.gov.it.
Marina Loffredo: marina.loffredo@cultura.gov.it.

