“Lunch with Sonia”: la grande danza internazionale sbarca al Cinema Onc

Lo spettacolo è in programma sabato 27 settembre

Grosseto. Sabato 27 settembre, alle 21.15 al Cinema Onc di Alberese grande evento di teatro con la prima nazionale di “Lunch with Sonia” della compagnia Loco 7 Dance Puppet Theatre Company di New York.

La compagnia, appena sbarcata dagli Stati Uniti, si è trasferita ad Alberese, prima tappa del tour italiano che la vedrà protagonista al Teatro Vascello di Roma, a Spoleto e in altre città dell’Umbria.

La compagnia americana è diretta da Federico Restrepo e Denise Greber e ha sede stabile al mitico Cafè La MaMa di New York, storico teatro dell’off-off fondato da Ellen Stewart, dove la Greber ricopre l’incarico di direttrice della produzione. 

“Lunch with Sonia” è una danza di attori e marionette sul tema del fine vita, ispirato all’esperienza di Restrepo con la zia Sonia, che decise di porre fine alla sua vita con dignità dopo una lunga malattia, all’età di 72 anni; lo spettacolo affronta i temi della vita, dell’amore e della perdita, mettendo in risalto l’intimità e la natura molto personale della morte, come evento finale di una vita umana individuale e autorealizzata. Lo spettacolo è in spagnolo con sovratitoli in italiano.

“Lunch with Sonia” è il terzo appuntamento di “Dune d’Autunno”, rassegna che segna l’inizio della residenza artistica di Accademia Mutamenti al Cinema Onc di Alberese. Il progetto “Dune” è realizzato grazie ai contributi del Comune di Grosseto, della Regione Toscana, del Ministero della Cultura, del Parco della Maremma e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, alla collaborazione di Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina e Principina e Fondazione Grosseto Cultura.

Biglietti

Intero 10,00 euro

Ridotto 5,00 euro (soci di Pro Loco Alborensis, Pro Loco Marina e Principina, Fondazione Grosseto Cultura, under 25 e over 65)

Prevendite

Circuito ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/it/dune-arti-paesaggi-utopie

Informazioni e prenotazioni

Accademia Mutamenti

tel. 388.5850722, e-mail info@accademiamutamenti.it

Si può seguire l’attività di Dune su Facebook, Instagram e sul sito www.dune-utopie.it

