Festa nazionale di San Francesco, Rossi: “Bene approvazione della Camera”

Roma. “Plaudo con convinzione al voto favorevole espresso oggi in Aula per l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi per il 4 ottobre di ogni anno. Da cristiano e cattolico praticante, ritengo che sia un riconoscimento doveroso a una figura che è stata tra i più grandi italiani della storia, che ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e non solo, con le sue opere, la sua testimonianza di fede, l’amore per la natura, per gli animali e per il prossimo”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.

“San Francesco è il patrono d’Italia e la sua vita rappresenta valori universali che parlano ancora oggi un linguaggio eterno e moderno di solidarietà, umiltà e rispetto. Istituire una festa nazionale in suo onore significa affermare e custodire i valori profondi, radici identitarie della nostra nazione”, conclude Rossi.