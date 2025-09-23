Festa nazionale di San Francesco, Rossi: “Bene approvazione della Camera”

Home GrossetoFesta nazionale di San Francesco, Rossi: “Bene approvazione della Camera”
"San Francesco è il patrono d'Italia e la sua vita rappresenta valori universali che parlano ancora oggi un linguaggio eterno"

di Redazione
Roma. “Plaudo con convinzione al voto favorevole espresso oggi in Aula per l’istituzione della festa nazionale di San Francesco d’Assisi per il 4 ottobre di ogni anno. Da cristiano e cattolico praticante, ritengo che sia un riconoscimento doveroso a una figura che è stata tra i più grandi italiani della storia, che ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e non solo, con le sue opere, la sua testimonianza di fede, l’amore per la natura, per gli animali e per il prossimo”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia.

“San Francesco è il patrono d’Italia e la sua vita rappresenta valori universali che parlano ancora oggi un linguaggio eterno e moderno di solidarietà, umiltà e rispetto. Istituire una festa nazionale in suo onore significa affermare e custodire i valori profondi, radici identitarie della nostra nazione”, conclude Rossi.

