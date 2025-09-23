“The Sound of Soul”: musica e solidarietà in favore delle Iron Mamme

Grosseto. Prosegue il calendario di eventi culturali presso il Centro Servizi Le Palme, cuore pulsante di questo rinnovato fermento cittadino, all’interno del progetto Green Art Maremma, iniziativa di rigenerazione urbana che unisce arte, sostenibilità e inclusione sociale.

Sabato 27 settembre, dalle 20.30, in piazza Ombrone, al Centro Servizi Le Palme, si terrà “The Sound of Soul”, un raffinato reading musicale con musica dal vivo, parole e riflessioni. Protagonisti della serata saranno Francesca Ciardiello (voce narrante e cantante) e Samuele Baccetti (al pianoforte), in un viaggio tra musica e sentimento.

Giornalista di TV9 con un’anima profondamente musicale, Francesca darà voce ai brani e ai testi che intrecciano emozioni e memoria. Samuele, pianista e compositore diplomato al Conservatorio “Mascagni” di Livorno, docente in varie scuole della provincia, accompagnerà con arrangiamenti jazz e sonorità coinvolgenti.

Lo spettacolo guiderà il pubblico attraverso le atmosfere musicali dagli anni Sessanta a oggi, intrecciando note e parole in una riflessione sull’amore, inteso come sentimento universale.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a sostegno delle attività di Iron Mamme Odv – Autismo Grosseto, associazione che si dedica con dedizione ai bambini affetti da autismo.

La serata si terrà all’interno del fondo gentilmente concesso da Errepi elaborazione dati, che si trova nel fabbricato dipinto da Jeroo con “Birds of La Maremma”. L’ingresso sarà indicato dall’apposita cartellonistica. Sia prima sia dopo lo spettacolo ci sarà la possibilità di consumare un aperitivo offerto dall’organizzazione dell’evento.

L’evento è organizzato dall’associazione Letteratura e Dintorni, in collaborazione con Green Future Center.

Ingresso gratuito.

È possibile sostenere l’associazione Iron Mamme Odv – Autismo Grosseto con una donazione tramite bonifico a Iban: IT16D0306909606100000190098.