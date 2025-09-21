Home Colline MetallifereAdF, Mazzocco: “Copiosa perdita d’acqua dal deposito, spreco inammissibile”
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

AdF, Mazzocco: “Copiosa perdita d’acqua dal deposito, spreco inammissibile”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Massa Marittima (Grosseto). Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione per il centrodestra a Massa marittima, raccoglie la segnalazione di molti cittadini che da tempo lamentano una perdita d’acqua subito sotto Poggio alle Vedette, luogo dove si trova il deposito di acqua di AdF.

“Molti concittadini sono soliti fare passeggiate, sport a piedi o in bici nella strada che da Massa scende a Capanne e da tempo hanno notato quello che sembra una copiosa perdita d’acqua dell”Acquedotto del Fiora – spiega Mazzocco -. Le foto, infatti, sono di oggi, 21 settembre e da molti giorni non piove, quindi cosa altro potrebbe essere? Uno spreco che fa il paio con le bollette più care d’Italia per quanto riguarda l’acqua e che quindi è oltremodo doveroso controllare e riparare al più presto. Confido nell’immediata presa in carico della situazione da parte dell’Acquedotto del Fiora e di un puntuale controllo da parte dell’amministrazione”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Energie rinnovabili, il Pd: “Fabrizio Rossi inganna gli...

Incidente stradale: giovane trasportata in ospedale

Verso le regionali, Giacomelli: “Agricoltura sotto attacco, le...

Rimborsi spese, la maggioranza: “Borghi si è sempre...

Verso le regionali, Ulmi: “Sì ad energie alternative,...

Verso le regionali: Priscilla Schiano inaugura il comitato...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: