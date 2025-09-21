Verso le regionali, Daniela Castiglione si presenta: “Giovani, lavoro, scuola e sanità pubblica le priorità”

Grosseto. Daniela Castiglione, la candidata pentastellata per la provincia di Grosseto, si presenta agli elettori e tratteggia le ragioni della sua partecipazione alle elezioni regionali previste il 12 ed il 13 ottobre in Toscana: «In questi anni mi sono ritrovata a chiedere, insieme a molti altri iscritti al Movimento, una decisa presa di posizione a favore del campo progressista. Il mio impegno in politica nasce infatti dalle radici del civismo e del volontariato, ed anche per questa ragione mi ritengo, in primo luogo, un’attivista. Un’attivista per il rispetto dei diritti civili e sociali, per la difesa della scuola pubblica, del servizio sanitario e dei valori costituzionali che sono il frutto più bello della Resistenza e della liberazione dall’oppressione nazifascista. Essere pertanto per la libertà delle donne, degli uomini, di ogni persona, di poter esprimere le proprie potenzialità senza costrizioni, imposizioni o dogmatismi letteralmente di ogni genere, è parte integrale del mio essere cittadina.

Sono grata alle tante amiche ed amici del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle che anche in questa occasione mi hanno proposto di essere la loro candidata per la circoscrizione elettorale di Grosseto. Un territorio splendido ed al contempo fragile, con peculiarità uniche e decennali problemi legati alla carenza di servizi pubblici ed infrastrutture, sia fisiche che digitali, sicure e dignitose per tutti.

Anche da queste considerazioni è nata la decisione di accettare la candidatura per il Movimento 5 Stelle, al quale sono legata da moltissimi anni fin dai tempi delle battaglie per l’acqua pubblica, il diritto al lavoro sicuro e pagato in maniera adeguata, come peraltro sancito nell’articolo 36 della Costituzione italiana, che stabilisce il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ma che sia sempre sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

Battaglie di civiltà e di progresso che fanno parte dell’accordo politico che l’intera coalizione si impegna a rispettare e realizzare attraverso il “Patto per la legalità e la buona amministrazione” proposto dal Movimento 5 Stelle. Un impegno per il rafforzamento dei presidi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa, per promuovere pratiche virtuose che consentano di riguadagnare la fiducia nella politica dei cittadini con una più ampia partecipazione democratica, anche attraverso forme concrete di intervento dal basso sull’operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica.

Abbiamo tutti davanti ai nostri occhi come la costante diminuzione di investimenti e di competitività abbia colpito duramente la Maremma, l’Amiata e le Colline Metallifere e dell’Albegna. Interi settori produttivi di eccellenza, che generano lavoro e introiti fiscali, non hanno potuto contare sul doveroso impegno dello Stato. Le risorse non erogate ed i mancati interventi di ammodernamento e messa in sicurezza dei collegamenti stradali e ferroviari hanno fatto il resto, contribuendo a disperdere professionalità e lavoratori di ogni categoria, lasciando ai margini giovani e meno giovani. Abbiamo il dovere morale di invertire questa tendenza.

La politica, se davvero crede nel futuro e nel benessere sia degli adulti che delle nuove generazioni, deve infatti garantire spazi adeguati ai bambini e accesso agli asili nido, ai giovani diritto alla formazione, lavoro e speranza nel futuro, agli anziani ed alle famiglie in difficoltà assistenza ed azioni in grado di risollevarli dalle condizioni di disagio, povertà e solitudine, assicurando a tutte ed a tutti un miglioramento della vita.

La Regione Toscana deve fare di più e meglio per i nostri figli, lavoratori e studenti pendolari o fuori sede che non possono contare sulle medesime opportunità degli altri giovani toscani. Occorre aumentare gli investimenti in ricerca, università e diritto allo studio perché, nonostante quanto fatto, siamo ancora tra i Paesi europei che spendono meno risorse nell’istruzione.

In provincia di Grosseto occorre pretendere una sanità più vicina alle persone, che rafforzi la medicina territoriale e la rete dell’assistenza domiciliare. In Maremma le comunità sono storicamente incentrate sulle relazioni, ecco perché appare naturale la necessità di investire risorse per una maggiore integrazione tra sanità e politiche sociali per la creazione, in collaborazione con il Terzo Settore e le reti del volontariato, di un nuovo piano contro le disuguaglianze e l’emarginazione».

Una candidatura, quella di Daniela Castiglione, all’insegna dell’interesse delle cittadine e dei cittadini, al servizio del bene comune e nel rispetto di ogni luogo e comunità di persone che rendono viva e attrattiva la Maremma.

«Ho deciso di accettare la candidatura perché essa nasce, innanzitutto, come una proposta orientata a migliorare la vita delle persone. Una piccola risposta nel tentativo di fare la “differenza” in risposta ad una diffusa “indifferenza” che ha origine, a volte, anche all’interno delle stesse istituzioni pubbliche. Anche in questa importante occasione, come sempre, mi impegnerò per dare il massimo di me stessa – termina la candidata -. Ed alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana del prossimo 12 e 13 ottobre non mancherà il contributo sui temi della pace, del disarmo, della scuola e della sanità pubblica all’insegna della nostra Costituzione democratica e antifascista».