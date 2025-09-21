Home GrossetoEnergie rinnovabili, il Pd: “Fabrizio Rossi inganna gli elettori”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Energie rinnovabili, il Pd: “Fabrizio Rossi inganna gli elettori”

"Ad oggi, come confermato dallo stesso Ministero, l'iter dei progetti è fermo"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. “Onorevole Fabrizio Rossi, non si prendono in giro gli elettori. Il suo annuncio ‘Niente pale eoliche in Maremma’ è fuorviante e rischia di confondere cittadini e comitati che da tempo attendono con preoccupazione le decisioni del Ministero dell’ambiente sui mega-impianti nelle terre del Morellino”: è quanto riporta una nota congiunta del segretario provinciale del Pd di Grosseto Giacomo Termine, del deputato e capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani, della segretaria del circolo del Pd di Scansano Teresa Bartoli e del vicesindaco, esponente del Pd, di Scansano Matteo Ceriola.

“Il Partito Democratico, insieme alle comunità locali e alla Regione Toscana, si batte da sempre contro questi progetti e continuerà a farlo. La sua interrogazione parlamentare, presentata solo oggi, arriva in ritardo e ignora che il decreto governativo sulle aree idonee è stato prima bocciato dal Tar e poi sospeso dal Consiglio di Stato. Inoltre, il Governo non ha ancora prodotto un nuovo testo che consenta alle Regioni di legiferare. Ad oggi, come confermato dallo stesso Ministero, l’iter dei progetti è fermo: né approvato, né respinto. Per questo le chiediamo di non trasformare un tema così delicato in semplice propaganda elettorale. Noi del Pd rimaniamo vigili e in attesa che il territorio venga finalmente tutelato, ma la correttezza nei confronti degli elettori non può essere sacrificata alla campagna elettorale”: conclude la nota.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Perturbazione in arrivo: allerta meteo di codice giallo...

Grosseto al centro: “50 alberelli sostituiti e poi...

Verso le regionali, Giacomelli: “Agricoltura sotto attacco, le...

Rimborsi spese, la maggioranza: “Borghi si è sempre...

Verso le regionali, Ulmi: “Sì ad energie alternative,...

Inaugurato il nuovo campo coperto da tennis: investiti...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: