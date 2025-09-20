Verso le regionali, Fratelli d’Italia e Lega: “Delusi da candidatura di Tenci a fianco di Giani”

Amiata (Grosseto). “Con rammarico apprendiamo della scelta del sindaco Tullio Tenci di candidarsi nella lista civica a sostegno del presidente Eugenio Giani, collocandosi dunque nell’alveo del centrosinistra regionale” A parlare solo i referenti amiatini di Fratelli d’Italia, Guendalina Amati, e della Lega, Gilberto Alviani.

“È vero: ogni cittadino, così come ogni amministratore, è libero di esprimere le proprie idee e di compiere scelte politiche secondo coscienza. Tuttavia, il sindaco ancor più dei singoli consiglieri deve apparire ed essere un punto di equilibrio e di garanzia, al di sopra delle appartenenze partitiche, per non tradire lo spirito originario con cui quella lista è nata e con cui ha vinto le elezioni comunali”, continua il comunicato dei due esponenti del centrodestra.

“Non possiamo dimenticare che lo stesso sindaco Tenci, appena un anno fa, ribadiva pubblicamente, anche attraverso un suo intervento ufficiale, come la lista civica ‘Uniti per il Comune’ fosse fondata sull’estraneità ad ogni collocazione politica e sull’autonomia delle scelte, individuando nei cittadini di Castell’Azzara gli unici e sovrani interlocutori. Oggi, quella coerenza sembra essere venuta meno. Chiediamo quindi chiarezza: il sindaco intende proseguire sulla strada della candidatura a fianco di Giani e del centrosinistra, con tutte le implicazioni politiche che questo comporta, oppure farà un passo indietro per salvaguardare la terzietà e la natura civica del progetto amministrativo?”: si chiedono Amati e Alviani.

“La vicenda del passato mandato comunale, conclusosi in modo traumatico, dovrebbe aver insegnato quanto sia pericoloso tradire lo spirito civico e unitario in nome di collocazioni partitiche. Noi crediamo che i cittadini di Castell’Azzara meritino trasparenza e coerenza, non ambiguità. Se il sindaco sceglierà di collocarsi stabilmente nello schieramento di centrosinistra, sarà inevitabile da parte nostra aprire una seria riflessione sul sostegno all’attuale governo cittadino”, conclude il comunicato.