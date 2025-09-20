Immagini, ricordi e commozione: una serata per rivivere la storia del paese

Braccagni (Grosseto). Una serata che ha saputo intrecciare emozione, memoria e senso di appartenenza.

È stata quella organizzata dalla Pro Loco Braccagni-Montepescali all’oratorio “Giulio Guicciardini” di Braccagni. Diverse decine di persone, di ogni età, si sono ritrovate per rivivere insieme i frammenti preziosi della storia locale, custoditi in filmati che hanno attraversato decenni della comunità.

Dai primi canti del Maggio, con le voci dei giovani che giravano cantando quello che è un inno alla primavera e alla speranza, alle immagini della sagra degli anni ’80, quando i giochi dei rioni ne animavano gli impianti sportivi, per concludersi con gli scenografici carri a muoversi lungo le vie del borgo, fino all’inaugurazione del vecchio asilo nel lontano 1968, simbolo di un paese che cresceva e guardava al futuro.

Ogni fotogramma ha riacceso volti, gesti, atmosfere che il tempo sembrava aver racchiuso nel libro dei ricordi, ma che la comunità ha saputo riportare alla luce con affetto e partecipazione. Tanto da tributare numerosi applausi a quelle persone che hanno segnato la vita di Braccagni e che oggi non ci sono più.

«È stato come riaprire un album di famiglia, dove ogni immagine parla di noi, delle nostre radici e del cammino fatto insieme -ha commentato il presidente della Pro Loco Lamberto Martini -. Questa serata ha dimostrato che la memoria non è nostalgia, ma forza viva che ci unisce e ci guida».

È stata poi la volta del vice presidente Enrico Galli. «In un tempo in cui tutto corre veloce – ha spiegato -, fermarsi a guardare indietro ci aiuta a capire chi siamo. Ringraziamo di cuore tutto il direttivo della Pro Loco per aver reso possibile questo momento e, in particolare, Roberto Fidanzi e Samuel Cottini per il prezioso lavoro di raccolta e montaggio dei video, che hanno dato anima alla serata».

L’incontro, preceduto da un buffet conviviale, ha visto la partecipazione non solo degli abitanti storici del paese, ma anche di coloro che vi si sono stabiliti negli ultimi vent’anni, contribuendo alla crescita e alla trasformazione del territorio.

Un abbraccio collettivo tra generazioni e storie diverse, quello cercato con l’evento dalla Pro Loco Braccagni-Montepescali, nel segno di uno spirito di comunità che continua a rinnovarsi.