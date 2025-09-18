“Doganella-Kalousion. La città etrusca perduta nella valle dell’Albegna”: conferenza al Centro Studi

Porto Santo Stefano (Grosseto). Claudio Calastri, vincitore del premio Don Pietro Fanciulli 2024, terrà una conferenza sul tema “Doganella-Kalousion. La città etrusca perduta nella valle dell’Albegna” sabato 20 settembre alle 19 al Centro Studi di via Scarabelli, a Porto Santo Stefano.
L’evento, organizzato dallo stesso Centro Studi con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, permette di tornare sulla storia dei resti dell’abitato di Doganella, identificati per la prima volta da George Dennis, il cui vero nome era Alessandro François, nel 1842. In seguito, negli anni Settanta del ‘900, si tornò a scavare nell’area della città di Kalousion, come la chiama Polibio nella narrazione della battaglia di Talamone del 225 a.C.
Gli scavi archeologici hanno rivelato un esteso agglomerato urbano le cui origini risalgono alla fine del VII secolo a.C. Tra il VI ed il IV secolo a.C., l’area conobbe un intenso sviluppo cui seguì un rapido abbandono con la conquista romana agli inizi del III secolo a.C.
Tanto ancora resta da sapere sulle origini e la storia di Doganella ed in questo aiuterà lo storico Calastri in una conferenza, aperta a tutti.