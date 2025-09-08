Home Castiglione della Pescaia“Le regole infrante”: Silva Gentilini presenta il suo libro
“Le regole infrante”: Silva Gentilini presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma giovedì 11 settembre

di Redazione
Castiglione della Pescaia (Grosseto). Al “Salotto di Italo Calvino”, nel giardino della biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia, giovedì 11 settembre, alle 18.45, Silva Gentilini presenta il suo libro “Le regole infrante”.

Nata a Orbetello, Silvia Gentilini ha lavorato come consulente story editor per Mediaset ed Endemol, occupandosi di fiction tv, e come giornalista freelance per le riviste Cosmopolitan e Moda. Editor e ghostwriter, ha pubblicato poesie e racconti con il poeta Roberto Roversi; nel 2017 è uscito il suo primo romanzo che ha vinto il Premio Spoleto Art Festival nel 2018.

“Le regole infrante” è un romanzo corale, crudo, che affronta il tema della dipendenza – da alcool, sostanze stupefacenti, sesso, gioco d’azzardo e altro – giocando con l’inquietudine, la fragilità ed il peso dei segreti.

L’autrice ne parla con Dianora Tinti, scrittrice, giornalista pubblicista e blogger; vincitrice di vari premi letterari, presidente dell’associazione culturale Letteratura e dintorni che da sei anni organizza il premio Città di Grosseto Amori sui generis.

