Verso le regionali, Italia Viva: “Scaramelli deve essere candidato”

Grosseto. “A nome del gruppo provinciale di Italia Viva e di tanti cittadini che credono in una politica fatta di presenza, ascolto e soluzioni, rinnoviamo con forza l’appello per la candidatura di Stefano Scaramelli alle prossime elezioni regionali della Toscana, nella lista dei Riformisti a sostegno del presidente Eugenio Giani”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Italia Viva della provincia di Grosseto.

“Già candidato nella provincia di Grosseto alle elezioni politiche del 2022 per il Terzo Polo, Scaramelli aveva ottenuto un risultato significativo, sfiorando il 10% dei consensi, a conferma della fiducia che il territorio ripone nella sua figura – continua la nota -. Nel novembre 2024, il gruppo provinciale di Italia Viva Grosseto ha approvato all’unanimità un documento ufficiale con cui si chiedeva al partito regionale di sostenere Stefano Scaramelli come coordinatore regionale della Toscana. Una richiesta motivata dalla sua costante presenza sul territorio, dalla sua competenza e dalla sua capacità di rispondere concretamente ai bisogni della comunità”.

“In qualità di vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Scaramelli è stato negli ultimi anni una figura istituzionale di riferimento per Grosseto e per l’intera area sud della regione. La sua azione politica ha portato alla risoluzione di diverse problematiche locali, con interventi efficaci e tempestivi su temi cruciali per i cittadini – termina il comunicato –. Per queste ragioni, chiediamo con forza che Stefano Scaramelli sia candidato nelle fila della lista dei Riformisti a sostegno di Giani, rappresentando non solo il nostro territorio, ma anche un’idea di politica moderna, concreta e orientata alle riforme. Grosseto ha bisogno di una voce forte, capace e già radicata nel territorio”.