CasaPound: alla festa nazionale presentazione della proposta su remigrazione con gli altri movimenti

Grosseto. La festa nazionale di CasaPound Italia, il 6 settembre a Grosseto alle 18, sarà il palco da cui prenderà forma la proposta programmatica “Remigrazione e riconquista”.

Un appuntamento che vedrà la partecipazione non solo di CasaPound, ma anche di Rete dei Patrioti, Vfs e Brescia ai Bresciani: realtà che negli ultimi mesi hanno dato vita a iniziative comuni e mobilitazioni in numerose città italiane, da Verona a Padova, da Bologna a Varese, passando per La Spezia e Brescia.

Sul palco interverranno, tra gli altri, la scrittrice e giornalista Francesca Totolo e Marco Scatarz,i per la casa editrice Passaggio al Bosco. Per la parte politica, prenderanno la parola Luca Marsella (CasaPound Italia), Ermanno Durantini (Rete dei Patrioti), Ivan Sogari (Vfs) e Jacopo Massetti (Brescia ai Bresciani).

“Vogliamo trasformare la remigrazione in un progetto concreto e condiviso – dichiara Luca Marsella – attorno al quale costruire una battaglia nazionale che unisca movimenti, associazioni e cittadini che non hanno mai abbassato la testa davanti all’immigrazione di massa. Da Grosseto partirà un percorso fondato su radici solide: identità, sicurezza e riconquista delle nostre città”.

“La remigrazione – prosegue Marsella – non è più uno slogan, ma la base per una nuova stagione politica. Identità e comunità saranno le bussole, l’unità sarà la nostra forza. Oggi il Governo tradisce ogni promessa, spalancando le frontiere con 500.000 ingressi previsti dal decreto flussi e rilanciando persino lo ius scholae. A chi non si è mai arreso e a chi è deluso da queste scelte vogliamo offrire un’alternativa: un fronte compatto sul tema che da settembre darà il via a quella che definiamo senza esitazioni la riconquista”.

