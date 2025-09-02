Scuola, il Pd: “Edifici a rischio in tutta Italia? Governo chiarisca e metta risorse”

Grosseto. “I dati diffusi da Tuttoscuola sullo stato di sicurezza degli edifici scolastici italiani sono allarmanti e non possono lasciare indifferenti. Su circa 40.000 scuole statali, ben 36.000 risultano prive delle certificazioni obbligatorie e oltre 3.500 istituti ne sono totalmente sprovvisti: significa che circa 700.000 tra studenti, docenti e personale ogni giorno studiano e lavorano in strutture non in regola con le normative vigenti”: è quanto dichiara una nota congiunta dei deputati Pd Marco Simiani, Irene Manzi, Chiara Braga, Augusto Curti, Eleonora Evi e Sara Ferrari che hanno depositato un’interrogazione sul tema ai Ministri dell’istruzione e delle infrastrutture.

“Il quadro che emerge è ancor più grave nelle aree del Paese a più elevato rischio sismico, dove troppo spesso le scuole non dispongono né del collaudo statico, né del progetto antisismico. Nonostante le risorse del Pnrr e i fondi ministeriali già stanziati, molti interventi risultano ancora in fase di avvio o incompleti, mentre gli episodi di crolli e cedimenti aumentano di anno in anno.

Abbiamo chiesto al Governo quali misure intenda adottare con urgenza per garantire, in tempi certi, tutte le certificazioni previste dalla normativa, prevedendo anche un monitoraggio straordinario sugli edifici nelle aree a più alto rischio. Inoltre, è necessario sapere a che punto siano i cantieri finanziati e se nella prossima Legge di Bilancio si intenda stanziare ulteriori risorse a supporto degli enti locali, chiamati a garantire la sicurezza dei nostri studenti. La scuola deve essere un luogo sicuro per tutti”: conclude la nota.