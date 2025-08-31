Home Senza categoriaPopCast – Castiglione Sound Festival: il concerto gratuito dei Planet Funk chiude la rassegna
PopCast – Castiglione Sound Festival: il concerto gratuito dei Planet Funk chiude la rassegna

L'iniziativa è in programma venerdì 5 settembre

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si sta preparando ad uno degli eventi più attesi dell’estate, il concerto al Calasole Live alla spiaggetta della Darsena, che anche quest’anno coincide con l’ultimo appuntamento del PopCast – Castiglione Sound Festival, organizzato dall’amministrazione comunale con Paco Mengozzi Men/Go Music Fest e il supporto del consorzio turistico Maremma Experience.

A salire sul palco saranno i Planet Funk in un concerto che promette una serata imperdibile.

Il concerto

L’evento, in programma venerdì 5 settembre e che anche quest’anno è a ingresso gratuito, presenta una super novità: il PopCast Party, che avrà inizio dalle 17 con dj set in spiaggia insieme a Cris Dj e al collettivo Onda Party. Tanta musica e divertimento per far scaldare il pubblico in attesa del concerto di una band storica, di livello internazionale, che regalerà a Castiglione della Pescaia due ore di spettacolo presentando tutto il proprio repertorio, dalle grandi hit del passato al nuovo disco. E al termine l’afterhshow con il djset di Margherita Grechi, altro grande nome della musica, dj per Elodie, ma anche songwriter e producer.

C’è grande fermento nei preparativi di questo grande evento, è in allestimento l’area lounge e relax con zona bar per accogliere il pubblico già dal pomeriggio con il party in spiaggia ed intrattenerlo fino alla sera per assistere a quello che sarà uno show veramente unico nel suo genere.

Il concerto dei Planet Funk al Calasole si preannuncia un evento di altissimo livello, a carattere internazionale, per chiudere al meglio la stagione 2025.

