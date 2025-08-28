Home CronacaTemporali forti: allerta meteo di codice arancione
CronacaCronaca GrossetoGrosseto

Temporali forti: allerta meteo di codice arancione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 51 views

Perturbazione in arrivo anche in Toscana, tra il tardo pomeriggio-sera di oggi, giovedì, e la mattinata di domani con tempo in netto peggioramento.

La sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 18 di oggi fino alle 7 di domani, venerdì 29 agosto, per le zone centro-settentrionali e costa fino al golfo di Follonica.

Per le stesse zone, dalle 14 alle 18 di oggi, è stato emesso un codice giallo sempre per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti e sempre per lo stesso motivo, altro codice giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 20 di domani per le restanti zone della regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Unione di Comuni montana Colline Metallifere: i nuovi...

Verso le regionali, Toscana Rossa presenta i candidati:...

Ombrone e taglio degli alberi, il Consorzio di...

Rischio incendi: prorogato fino al 21 settembre il...

Visita di Tomasi al Sant’Andrea, Rossi: “L’ospedale è...

Verso le regionali: ecco i candidati di Alleanza...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: