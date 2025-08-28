SeaCreative porta la sua arte in riva alla laguna: mostra inedita alla Galleria Orler

Aggiornamento giovedì 28 agosto, ore 17.30: rinviata a data da destinarsi la mostra inedita dedicata a SeaCreative, nome d’arte di Fabrizio Sarti, tra i più noti interpreti della urban art italiana, originariamente programmata per sabato 30 agosto alla Galleria Orler di Orbetello.

Un evento luttuoso in famiglia ha toccato l’artista, che non potrà essere ad Orbetello per portare le sue opere che sono già state protagoniste in numerose città e progetti, in Italia e all’estero.

L’inaugurazione della mostra di SeaCreative, che chiude un’estate intensa per la Galleria Orler di Orbetello, che ha visto il pubblico partecipare numeroso a tutti gli eventi organizzati da Emanuela ed Angela, potrebbe essere posticipata a sabato 6 settembre, data da confermare.

Orbetello (Grosseto). La Galleria Orler di Corso Italia 35 ad Orbetello ospita un evento speciale: l'inaugurazione della mostra dedicata a SeaCreative, nome d'arte di Fabrizio Sarti, tra i più noti interpreti della urban art italiana. Per l'occasione è previsto un aperitivo con l'artista, che incontrerà il pubblico orbetellano.

Tutte le opere presentate sono inedite e arrivano per la prima volta ad Orbetello, dopo un percorso internazionale che ha visto SeaCreative protagonista in numerose città e progetti, dalle collaborazioni con grandi brand come Ikea Italia fino agli interventi urbani che hanno conquistato comunità locali intere.

“Non è stato semplice portarlo qui – racconta la gallerista Emanuela Orler – perché è un artista attivo in tutto il mondo e spesso difficile da intercettare. Ma desideravo che anche Orbetello potesse vivere da vicino il suo linguaggio, che fonde street art, illustrazione e graphic design in uno stile immediatamente riconoscibile”.

L’artista

SeaCreative, nato a Varese, ha iniziato a disegnare negli anni ’90, affascinato dai graffiti e dall’energia del writing. Negli anni ha sviluppato un universo personale, fatto di personaggi onirici e segni grafici essenziali, che hanno reso le sue opere un ponte tra la strada e la galleria. “Prima di tutto mi considero un artista – spiega – non un’etichetta. Disegnare è la mia urgenza quotidiana, il mio modo di vivere.”

L’iniziativa si inserisce in un’estate intensa per la Galleria Orler di Orbetello, che ha visto il pubblico partecipare numeroso a tutte le mostre organizzate da Emanuela ed Angela.

Appuntamento sabato 30 agosto alla Galleria Orler di Orbetello, alle 19, per un aperitivo con l’artista e l’inaugurazione della mostra.