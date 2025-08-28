Unione di Comuni montana Colline Metallifere: i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici

Colline Metallifere (Grosseto). Dal primo settembre cambiano gli orari di apertura al pubblico delle sedi dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere.

Gli uffici saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17. Tale modalità di accesso è prevista per i servizi che si trovano nella sede centrale dell’ente di piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima, nella sede distaccata nella zona industriale di Valpiana, in via dei Ferrinanti 11, e nella sede operativa presso il Comune di Roccastrada.

Non è mutato, invece, l’orario di apertura al pubblico della sede centrale della Polizia locale che si trova anch’essa in piazza Dante Alighieri 4 a Massa Marittima, e cioè il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 10 alle 12, e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

Ricordiamo che nella sede centrale di piazza Dante Alighieri si trovano i seguenti uffici: Affari generali e Statistica, Protocollo, Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, Servizi informatici e telematici che rientrano nel Settore Direzione e Controllo, i Servizi associati Pubblica istruzione, Suap e sviluppo economico, gestione risorse umane, politiche del personale-programmazione e reclutamento, urbanistica e ambiente, il Servizio finanziario.

Nella sede distaccata nella zona industriale di Valpiana, in via dei Ferrinanti 11 , si trova il Servizio Patrimonio e Foreste.

Nella sede operativa presso il Comune di Roccastrada si trovano i servizi associati della Centrale unica di committenza e dell’edilizia scolastica.

Ricordiamo, infine, che per assistenza nella presentazione delle istanze del servizio forestale, nei giorni di apertura al pubblico sopra indicati, è preferibile prendere prima un appuntamento ai seguenti recapiti telefonici: