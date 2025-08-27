“Il Governo riconosca lo Stato di Palestina”: il Consiglio comunale approva la mozione

Cinigiano (Grosseto). La comunità di Cinigiano ha alzato la propria voce contro la guerra e la violenza.

Nella seduta del 20 agosto scorso, il Consiglio comunale ha approvato una mozione che condanna con fermezza il terrorismo e i crimini di guerra che stanno insanguinando la Striscia di Gaza, esprimendo solidarietà al popolo palestinese e a quello israeliano, entrambi vittime di una tragedia che deve trovare una via d’uscita nella pace.

La mozione impegna il sindaco a chiedere al Governo italiano il riconoscimento dello Stato di Palestina, come previsto dalle risoluzioni di 147 dei 193 Paesi delle Nazioni Unite e da quella del Parlamento europeo, e a sostenere la sospensione dei rapporti commerciali con Israele fino alla fine delle operazioni militari nella Striscia di Gaza.

Particolare attenzione è stata riservata ai bambini: il Consiglio ha infatti invitato la Giunta a promuovere l’iniziativa “Adozione temporanea in Italia dei bimbi di Gaza”, per garantire a tanti piccoli, spesso malnutriti e traumatizzati, la possibilità di un rifugio sicuro, senza interrompere i legami con le proprie famiglie, in attesa di poter tornare nella loro terra finalmente in pace.

Con questo atto, la comunità di Cinigiano vuole unirsi al grido di dolore e di denuncia che si leva da tutto il mondo contro la distruzione e lo sterminio di civili innocenti, ribadendo che nessun bambino, nessuna donna e nessun uomo dovrebbe mai essere vittima della guerra.